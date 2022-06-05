5 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

5 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день окружающей среды. Кроме того, 5 июня чествуют Святого Михаила и Ефросинью Полоцкую. Какие праздники 5 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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5 июня ― праздники:

День работников водного хозяйства;

День работников местной индустрии;

Всемирный день окружающей среды.

День работников водного хозяйства отмечается в первое воскресенье июня. В 2022 году он выпадает на 5 июня. Это профессиональный праздник в Украине, посвященный работникам, обеспечивающим страну водными ресурсами. В этот день привлекают внимание к проблемам качества питьевой воды, необходимости охраны водных ресурсов и их рационального использования. Напомним, что Украина очень богата водными ресурсами, и мы обеспечиваем водой некоторые соседние страны, а также страны Африки.

День работников местной промышленности отмечается отмечают в первое воскресенье июня ежегодно. Местная промышленность ― это совокупность предприятий многих отраслей промышленности, ориентированных на обеспечение местных потребностей и имеющих местное, региональное значение. Эти предприятия ориентированы на обеспечение хозяйственными и другими товарами людей в их регионе.

Всемирный день окружающей среды празднуют 5 мая ежегодно по инициативе ООН. В 1972 году в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды, на которой полномочные представители 113 государств приняли решение об установлении Всемирного дня окружающей среды. Это произошло потому, что 11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН поступило обращение, подписанное 2200 деятелями науки и культуры из 23 стран мира. Идея праздника ― обратить внимание людей на необходимость срочно спасать окружающую среду.

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5 июня ― церковные праздники:

Святых Отцов и святого Михаила;

преподобной Евфросинии.

Преподобная Евфросиния Полоцкая — полоцкая княжна, ставшая частью династии Рюриковичей, монахиня, в мире Предслава Святославна, одна из самых образованных женщин XII века. Была дочерью полоцкого князя Святослава Всеславича и княжны Софии из ветки Изяславичей. Евфросиния ― правнучка в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира Великого. В 12 лет ей начали искать мужа, однако узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в монастырь, где игуменьей была ее тетя Романия. Там молодая княгиня приняла постриг и стала Евфросинией. Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и другим ремеслам.

Преподобного исповедника Михаила, епископа Синадского чествуют ежегодно 5 июня. В дни святейшего патриарха Тарасия, от него и был послан в монастырь, при устье Евксинского Понта созданный. Там он с другими монахами служил Богу. Когда была засуха, они молились Богу и произошло чудо ― был спасен урожай. Тогда Михаила отправили дальше проповедовать в Синад. Никифор и Лев достигли высот в монашеской жизни, однако постепенно служения стали запускать, и тогда Святой Михаил проявил себя как знаменитый исповедник православной веры, обличитель еретического злочестия. Имея силу и мудрость от благодати Духа Святого, всяческие богопротивные слухи успокоил и еретиков начал отлавливать. Однако служением его были недовольны, потому что он не ставил княжескую власть превыше всего. Его отправили в другую обитель, а затем в Царьград.

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5 июня ― день ангела:

Ежегодно 5 июня день ангела празднуют Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья и Мария.

5 июня ― приметы и традиции:

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро будет холодным.

Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми.

Трава с утра пахнет — к дождю днем.

5 июня ― что можно делать, и что нельзя:

Не следует начинать новые и серьезные дела.

Нельзя в этот день делать важные выборы в жизни.

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