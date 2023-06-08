8 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 8 июня

8 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день океанов. Кроме того, 8 июня чествуют апостола Карпа. Какие праздники 8 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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8 июня ― праздники:

Всемирный день океанов;

Международный день домохозяйки.

Всемирный день океанов отмечают ежегодно 8 июня. Это день борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах. Инициатива создания Всемирного дня океанов была представлена ​​на Международном саммите Земли в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Однако официально ООН приняла резолюцию о праздновании в этот день только в 2008 году. С 2002 года проведение праздника и организацию информативных мероприятий по нему в мире занималась некоммерческая организация The Ocean Project совместно с World Ocean Network и другими природоохранными сообществами. Ежегодно дню океанов посвящают отдельную тему, касающуюся сохранения биологических видов и чистоты океанов в мире, это началось с 2008 года, когда его взяли под патронаж ООН. Также ко дню океанов выпускают необычные коллекции марок и организуют выставки фотографий из океанов.

Международный день домохозяйки и домохозяина отмечают 8 июня ежегодно. Это неофициальный праздник, посвященный всем, кто дома заботится о благополучии семьи. Название праздника подчеркивает, что заниматься домашними делами может не только женщина, но и мужчина, следовательно, не возникает никаких гендерных неравенств. По подсчетам ученых иногда человек, занимающийся домашними делами, вынужден тратить на них до 20 часов в сутки. По некоторым подсчетам в среднем если бы домохозяевам или домохозяйкам платили заработную плату, они могли бы получать около 100 тысяч долларов в год. При этом до сих пор не определено, относятся ли к празднику люди, которые живут дома сами и не пользуются помощью других в домашних делах. Феминистки признали, что недостаточно внимания уделили важности того, что часто в семье женщина заботится хозяйством, и на ней лежит ответственность за большинство домашних дел. С другой стороны, в 2003 году впервые была создана организация мужчин, ведущих домашнее хозяйство. В нее преимущественно вступили женатые мужчины, желающие научиться быть полезными дома и помогать своим женам. Однако и мужчины и женщины способны брать на себя полную ответственность за домашнее благополучие, ведь домашняя работа бесконечна, а ее результаты заметны только тогда, когда ее перестают делать.

8 июня ― церковные праздники:

День памяти апостола Карпа ― 8 июня. Карп был спутником апостола Павла во время его апостольских странствий. Он не был одним из 12 апостолов Христа, его считают одним из 70 апостолов. Карпо проповедовал учение Христа на острове Крит и во Фракии, умер в Берии, где был назначен епископом этого городка. После этого его вместе с другими деятелями приписали к 70 апостолам посмертно. Дни памяти апостола Карпа от 70 ― 17 января и 8 июня у православных и 13 октября у католиков.

8 июня ― день ангела:

Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена, Илона

8 июня ― приметы и традиции:

Комары роем летают ― на хорошую погоду.

Раки выходят на берег ― перед дождем и непогодой.

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро будет холодным.

8 июня ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя подметать пол после заката, потому что в семье будут болеть.

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