10 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

10 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день модерну. Крім того, 10 червня вшановують Микиту Халкідонського. Які свята 10 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

Більше на тему: Яке сьогодні свято 9 червня

10 червня ― свята:

Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day) святкують 10 червня. Свято має вузьку аудиторію й було придумане для митців. Вперше Всесвітній день модерну був організований в 2013 році Угорським музеєм декоративного мистецтва IMM, Будапешт, у співпраці з журналом Szecessziós. День Модерну проходить щорічно за підтримки європейського руху Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) і Art Nouveau European Route (Барселона). 10 червня вибрали тому, що померли два відомих модерністи ― Антоніо Гауді і Еден Лехнер. Щорічно День модерну має свою нову особливу тематику проблем. На Всесвітній день модерну влаштовують виставки, готують старі витвори мистецтва та нові, проводять благодійні аукціони.

Більше на тему: Гороскоп на 10 червня 2022

10 червня ― церковні свята:

День пам’яті святого Микити, єпископа Халкідонського 10 червня щороку. у першій половині VIII століття святий Микита був архієпископом Халкідонським і засуджував іконоборчу єресь. За відстоювання іконошанування Микита Халкідонський був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений у заслання до Палестини. Там він помер в одном із монастирів. Він помер на початку IX століття, а біля його мощів відбувалися чудеса. У 843 році Константинопольський собор затвердив іконошанування, а Микита Халкідонський був оголошений святим.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на червень 2022 від Хаяла Алекперова

10 червня ― день ангела:

Щороку 10 червня іменини святкують Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Альона, Олена та Ілона.

10 червня ― прикмети і традиції:

Почути каркання ворони у цей день ― добрий знак.

Якщо птахи літають низько, то незабаром почнуться дощі.

10 червня ― що можна робити і що не можна:

Не можна сваритися та скандалити на людях;

Не можна працювати у саду ― треба, щоб рослини відпочили.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.