С началом полномасштабного военного вторжения россии в Украину каждый из нас страдает от стресса. Он, к сожалению, негативно влияет и на женское здоровье. Что же делать, если на фоне стресса обострились воспалительные процессы? И как помочь себе самостоятельно? Рассказывает акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

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Наша микрофлора, которая отвечает за здоровье кишечника, влагалища, кожи и т.д., является очень уязвимой. А потому стресс, нарушение гигиены, плохой сон, изменение питания в пользу простых углеводов могут привести к воспалительным процессам, обострению хронических инфекций, дискомфорту со стороны влагалища и мочеиспускания. Результатом таких нарушений является кандидоз, известный как «молочница». Даже без дополнительных обследований и анализов женщина самостоятельно может легко установить диагноз. К симптомам кандидоза относятся:

покраснение слизистых внешних половых органов и влагалища;

зуд, жжение (особенно при мочеиспускании);

обильные творожистые выделения;

реже ― болезненные мочеиспускания.

Женщины, которые уже сталкивались с такой проблемой, имеют определенный опыт и алгоритм лечения. При этом, если обнаружили кандидоз, нужно:

ограничить употребление углеводов;

соблюдать правила интимной гигиены — при подмывании использовать настои трав (ромашка, календула или даже заварка чая или вода с пищевой содой);

принимать препараты флуконазола (150, 200 мг единоразово), если есть в наличии;

использовать местно мази или свечи с клотримазолом, нистатином.

При обострении воспалительных процессов в женских органах ситуация осложняется. Во-первых, необходимо понять, что именно дает боль внизу живота. Кишечник, почки, позвоночник также могут быть ее причиной, но лечение будет совсем разным.

О воспалении придатков может свидетельствовать постоянная ноющая боль внизу живота, которая может усиливаться при физической нагрузке или изменении положения тела. Здесь необходимо быть максимально осторожным. Не следует также исключать вероятность аппендицита! Симптомами воспаления придатков матки являются:

повышение температуры тела;

наличие патологических выделений из влагалища, иногда с неприятным запахом;

в отдельных случаях нарушение менструального цикла (кровомазание, кровотечения, задержка).

В подобных ситуациях рекомендуется обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то, как исключение, можно применять самолечение с использованием:

препаратов метронидазолового ряда;

антибиотиков широкого действия (доксициклиновый ряд или азитромицин);

нестероидных противовоспалительных препаратов (могут быть в таблетках, порошках, ректальных свечах).

Обязательно перед началом самолечения прочитайте инструкцию! Обращайте внимание на противопоказания и возможные побочные эффекты. Также при первых признаках болезни не следует паниковать и принимать все сразу! Сначала стоит проконсультироваться с врачом, хотя бы онлайн.

Помните, что эти советы подходят только для военного времени! И если у вас сейчас есть возможность, то лучше проконсультируйтесь с врачом.

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