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Как восстановить нарушенный менструальный цикл: советы Людмилы Шупенюк

17.03.2022

Нарушение менструального цикла во время стресса (войны) ― достаточно распространенная проблема. Нормальный менструальный цикл ― показатель фертильного здоровья женщины, то есть возможности забеременеть. Во время войны репродуктивная функция женщины страдает. В этот период по задумке природы размножение не является столь важным по сравнению с другими инстинктами. Потому задержка менструации считается обычным явлением. Скорее всего, это физиологическая реакция гормонов и не связано с болезнями.

Що робити при нудоті та запамороченні

Если есть задержка, можно выполнить следующие шаги:

  • сделать тест на беременность, если есть ее вероятность;
  • при болях по возможности сделать УЗИ;
  • если задержка достигает месяца, все равно не следует прибегать к медицинскому лечению или применять методы для вызывания менструации.

Организм может по-разному реагировать на стресс, например, кровотечениями и длительной менструацией.

В таких случаях рекомендуем:

  • сделать УЗИ, если есть возможность;
  • принять кровоостанавливающие, препараты траниксамовой кислоты, кальция (в течение 3―5 дней);
  • желательно подключить препараты железа для борьбы с анемией;
  • можно добавить препараты, улучшающие состояние сосудистой стенки (венотоники);
  • ограничить физические нагрузки (не носить тяжёлое при возможности).

Подобные нарушения у женщин могут возникать даже на фоне приема гормональных контрацептивов. Не следует прекращать их прием, а если пропустили, то сразу восстановите график. В случае обильных кровянистых выделений можно принимать таблетки даже дважды в день с перерывом в 12 часов.

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