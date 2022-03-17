Нарушение менструального цикла во время стресса (войны) ― достаточно распространенная проблема. Нормальный менструальный цикл ― показатель фертильного здоровья женщины, то есть возможности забеременеть. Во время войны репродуктивная функция женщины страдает. В этот период по задумке природы размножение не является столь важным по сравнению с другими инстинктами. Потому задержка менструации считается обычным явлением. Скорее всего, это физиологическая реакция гормонов и не связано с болезнями.

Если есть задержка, можно выполнить следующие шаги:

сделать тест на беременность, если есть ее вероятность;

при болях по возможности сделать УЗИ;

если задержка достигает месяца, все равно не следует прибегать к медицинскому лечению или применять методы для вызывания менструации.

Организм может по-разному реагировать на стресс, например, кровотечениями и длительной менструацией.

В таких случаях рекомендуем:

сделать УЗИ, если есть возможность;

принять кровоостанавливающие, препараты траниксамовой кислоты, кальция (в течение 3―5 дней);

желательно подключить препараты железа для борьбы с анемией;

можно добавить препараты, улучшающие состояние сосудистой стенки (венотоники);

ограничить физические нагрузки (не носить тяжёлое при возможности).

Подобные нарушения у женщин могут возникать даже на фоне приема гормональных контрацептивов. Не следует прекращать их прием, а если пропустили, то сразу восстановите график. В случае обильных кровянистых выделений можно принимать таблетки даже дважды в день с перерывом в 12 часов.

Больше по теме: Статус беженца в Испании для украинцев: что дает и как оформить

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.