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Статус беженца в Испании для украинцев: что дает и как оформить

10.03.2022

Из-за военной агрессии россии многим украинцам приходится бежать из собственного дома и искать защиты в других странах Европы. В том числе, и в Испании. Что же дает статус беженца в Испании, и как его оформить? Узнайте далее.

Статус беженца в Испании для украинцев

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Как оформить статус беженца в Испании?

Подать заявку на статус беженца можно на пограничных пунктах пропуска на территории Испании, в портах и аэропортах, центрах получения убежища и статуса беженца (OAR), а также в центрах для интернированных лиц (CIE).

После обращения человек получает документ, подтверждающий факт встречи с целью инициации процесса получения убежища. Он будет подтверждать право на пребывание в Испании до тех пор, пока не будет вынесено решение.

После того, как обращение будет одобрено, начнется оформление документов.

Что дает статус беженца в Испании?

У испанского правительства есть программа социальной поддержки лиц, которые обратились за убежищем и не имеют ресурсов для удовлетворения базовых потребностей в течение первых шести месяцев после подачи заявления.

При одобрении самого статуса беженца вы получите:

  • вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года;
  • специальный документ для поездок между странами ЕС;
  • право на трудоустройство и образование;
  • право на признание украинских дипломов;
  • право на социальное обеспечение и медицинские услуги. 

Однако нужно понимать, что получение статуса беженца — это длительная процедура, во время которой вам нельзя будет покидать страну и придется отдать свой паспорт. Также в течение первых шести месяцев после подачи заявки вы не будете иметь права работать.

Статус беженца в Испании для украинцев

Альтернативой статусу беженца является введенная Евросоюзом временная защита для людей из Украины, спасающихся от российской военной агрессии. 10 марта и Испания утвердила указ о предоставлении украинцам статуса временной защиты на территории государства. 

Какие права дает украинцам временная защита?

Кроме возможности пребывать на территории Испании от 1 до 3 лет, временная защита дает и ряд других прав: право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальная и медицинская помощь.

Правительство Испании заверяет, что заявления о временной защите будут рассматриваться в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре.

Поэтому подаваться на статус беженца или нет — решать вам.

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