Из-за военной агрессии россии многим украинцам приходится бежать из собственного дома и искать защиты в других странах Европы. В том числе, и в Испании. Что же дает статус беженца в Испании, и как его оформить? Узнайте далее.

Больше по теме: Платформа по поиску бесплатного убежища беженцам в Европе

Как оформить статус беженца в Испании?

Подать заявку на статус беженца можно на пограничных пунктах пропуска на территории Испании, в портах и аэропортах, центрах получения убежища и статуса беженца (OAR), а также в центрах для интернированных лиц (CIE).

После обращения человек получает документ, подтверждающий факт встречи с целью инициации процесса получения убежища. Он будет подтверждать право на пребывание в Испании до тех пор, пока не будет вынесено решение.

После того, как обращение будет одобрено, начнется оформление документов.

Что дает статус беженца в Испании?

У испанского правительства есть программа социальной поддержки лиц, которые обратились за убежищем и не имеют ресурсов для удовлетворения базовых потребностей в течение первых шести месяцев после подачи заявления.

При одобрении самого статуса беженца вы получите:

вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года;

специальный документ для поездок между странами ЕС;

право на трудоустройство и образование;

право на признание украинских дипломов;

право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

Однако нужно понимать, что получение статуса беженца — это длительная процедура, во время которой вам нельзя будет покидать страну и придется отдать свой паспорт. Также в течение первых шести месяцев после подачи заявки вы не будете иметь права работать.

Альтернативой статусу беженца является введенная Евросоюзом временная защита для людей из Украины, спасающихся от российской военной агрессии. 10 марта и Испания утвердила указ о предоставлении украинцам статуса временной защиты на территории государства.

Какие права дает украинцам временная защита?

Кроме возможности пребывать на территории Испании от 1 до 3 лет, временная защита дает и ряд других прав: право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальная и медицинская помощь.

Правительство Испании заверяет, что заявления о временной защите будут рассматриваться в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре.

Поэтому подаваться на статус беженца или нет — решать вам.

Больше по теме: Что даст Украине вступление в ЕС?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.