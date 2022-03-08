Платформа по поиску бесплатного убежища беженцам в Европе

24 февраля путин открыто начал войну с Украиной и подло обстрелял украинские города из российской артиллерии и авиации. Сотни семей остались без крова, тысячи людей бегут от обстрелов россиян, которые целенаправленно атакуют гражданское население. Женщины, дети и мужчины до 18 и от 60 лет могут спастись от войны и найти убежище в странах ЕС.

Для украинцев организована платформа EU4UA (https://ua.eu4ua.org/refugees) ― площадка для организации убежища беженцев в Европе. На сайте украинцам, которые решились покинуть свои дома, будут оказывать помощь в размещении и налаживании жизни за границей.

Авторы проекта задумали его 25 февраля, когда увидели фото украинских детей в укрытиях ― подвалах и просто убежищах с песком и глиной вместо пола.

«Мы банда вундеркиндов, Хуан, Арно, Алексис и Александр, являемся соучредителями стартапа в HRtech. Мы работаем удаленно из Франции, Бельгии, Испании и Колумбии. 4 из нас считают свободу одной из наших основных ценностей. Когда россия вторглась в Украину, мы не только были убеждены, что это определяющий момент для нашей цивилизации, но мы также были глубоко поражены, разделяя боль наших европейских братьев и сестер из Украины. Мы думали: “Как мы можем сделать что-нибудь полезное?”. Быстро и просто. Сначала мы думали, что наша платформа, которая позволяет нам находить удаленные рабочие места по всему миру, может быть полезна», ― пишут авторы.

По их данным, сейчас EU4UA может обеспечить убежище до 5 миллионов украинцев, лишившихся жилья.

«Наша цель ― связать украинских беженцев с европейцами, которые готовы приютить людей у ​​себя дома (как в местах проживания, так и в пустых домах). По статистике, в ЕС насчитывается 11 миллионов пустых квартир/домов! Пришло время поделиться, пока не случилось так, что делиться будет уже нечем…», ― объясняют они.

Как найти убежище в Европе ― инструкция по использованию сайта EU4UA

Зарегистрируйтесь с помощью email или аккаунта Google.

Предоставьте более подробную информацию о вашей потребности в проживании.

Вы увидите квартиры, которые соответствуют вашим критериям, и сможете связаться с ними.

Семья получит электронное письмо с вашим профилем.

Они свяжутся с вами непосредственно по электронной почте или по WhatsApp, и вы сможете обсудить детали вашего пребывания напрямую.

Авторы сайта отмечают, что ни одна сторона ничего не платит ― помощь предоставляется исключительно бесплатно.

Из-за большого спроса сейчас может быть недостаточно жилья. В случае отсутствия предложений попробуйте вернуться через несколько часов.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.