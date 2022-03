Платформа з пошуку безкоштовного прихистку біженцям у Європі

24 лютого путін відкрито почав війну з Україною і піступно обстріляв українські міста з російської артилерії та авіації. Сотні сімей залишилися без даху над головою, тисячі людей тікають від обстрілів росіян, які цілеспрямовано атакують цивільне населення. Жінки, діти й чоловіки до 18 та від 60 років мають змогу врятуватися від війни і знайти прихисток у країнах ЄС.

Для українців створено платформу EU4UA (https://ua.eu4ua.org/refugees) ― майданчик для організації прихистку біженців у Європі. На сайті українцям, які наважилися покинути свої домівки, надаватимуть допомогу в розміщенні та налагодженні життя за кордоном.

Автори проєкту задумали його 25 лютого, коли побачили фото українських дітей в укриттях ― підвалах та просто сховищах із піском та глиною замість підлоги.

«Ми банда вундеркіндів, Хуан, Арно, Алексіс і Олександр, які є співзасновниками стартапу в HRtech. Ми працюємо віддалено з Франції, Бельгії, Іспанії та Колумбії. 4 з нас поділяють свободу як одну з наших основних цінностей. Коли росія вторглася в Україну, ми не тільки були переконані, що це визначальний момент для нашої цивілізації, але ми також були глибоко вражені, розділяючи біль наших європейських братів і сестер з України. Ми думали: “Як ми можемо зробити щось корисне?”. Швидко і просто. Спочатку ми думали, що наша платформа, яка дозволяє нам знаходити віддалені робочі місця в усьому світі, може бути корисною», ― пишуть автори.

За їх даними, наразі EU4UA може забезпечити прихисток майже 5 мільйонам українців, які втратили житло.

«Наша мета ― зв’язати українських біженців з європейцями, які готові прихистити людей у себе вдома (як у місцях свого проживання, так і в порожніх будинках). За статистикою, в ЄС налічується 11 мільйонів порожніх квартир/будинків! Прийшов час поділитися, поки не сталось так, що ділитись буде вже нічим…», ― пояснюють вони.

Автори сайту наголошують, що жодна сторона нічого не платить ― допомога надається виключно безкоштовно.

Через величезний попит на даний момент може бути недостатньо житла. У разі проблеми спробуйте повернутись через кілька годин.

