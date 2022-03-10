Через військову агресію росії багатьом українцям доводиться тікати з власного дому й шукати захисту в інших країнах Європи. У тому числі і в Іспанії. Що ж дає статус біженця в Іспанії, і як його оформити? Дізнайтесь далі.

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Як оформити статус біженця в Іспанії?

Подати заявку на статус біженця можна на прикордонних пунктах пропуску на території Іспанії, в портах та аеропортах, центрах отримання притулку і статусу біженця (OAR), а також у центрах для інтернованих осіб (CIE).

Після звернення людина отримує документ, що підтверджує факт зустрічі з метою ініціації процесу отримання притулку. Він підтверджуватиме право на перебування в Іспанії доти, доки не буде ухвалено рішення.

Після того, як звернення буде схвалене, розпочнеться оформлення документів.

Що дає статус біженця в Іспанії?

Іспанський уряд має програму соціальної підтримки осіб, які звернулися по притулок і не мають ресурсів для задоволення базових потреб протягом перших шести місяців після подання заяви.

При схваленні самого статусу біженця ви отримаєте:

посвідку на проживання, яка діятиме щонайменше 3 роки;

спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;

право на працевлаштування та освіту;

право на визнання українських дипломів;

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Однак треба розуміти, що отримання статусу біженця — це довготривала процедура, під час якої вам не можна буде залишати країну і доведеться віддати свій паспорт. Також протягом перших шести місяців після подання заявки ви не матимете права працювати.

Альтернативою статусу біженця є запроваджений Євросоюзом тимчасовий захист для людей з України, які рятуються від російської військової агресії. 10 березня Іспанія також затвердила указ про надання українцям статусу тимчасового захисту на території держави.

Які права дає українцям тимчасовий захист?

Окрім можливості перебувати на території Іспанії від 1 до 3 років, тимчасовий захист дає й низку інших прав: право на проживання, доступ до ринку праці та житла, соціальну і медичну допомогу.

Уряд Іспанії запевняє, що заяви про тимчасовий захист розглядатимуться у прискореному порядку та за спрощеною процедурою.

Тому подаватися на статус біженця чи ні — вирішувати вам.

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