У світлі російської агресії Європейський Союз прискорив процедуру прийняття України в об’єднання. Але що ж дасть Україні вступ до ЄС? І як зміниться життя звичайних українців? Дізнайтеся далі.

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Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Це, безсумнівно, величезний крок для всієї нашої країни, адже, ставши учасником ЄС, Україна отримає цілу низку переваг. Ось основні з них:

економічний розвиток завдяки спільному ринку, який дозволяє людям, товарам, послугам і капіталу вільно переміщатися по більшій частині континенту;

свобода вибору місця проживання, навчання або роботи в будь-якій точці ЄС для всіх європейців;

підтримка та допомога в розвитку країн-учасниць;

мир і стабільність;

захист прав людини, а також просування демократії та основних свобод.

Як бачимо, вступ до ЄС — це не тільки свобода у виборі місця проживання, роботи і навчання, а й приклад демократії і стабільності, до якого нам варто прагнути.

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