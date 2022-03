У світлі російської агресії Європейський Союз прискорив процедуру прийняття України в об’єднання. Але що ж дасть Україні вступ до ЄС? І як зміниться життя звичайних українців? Дізнайтеся далі.

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Це, безсумнівно, величезний крок для всієї нашої країни, адже, ставши учасником ЄС, Україна отримає цілу низку переваг. Ось основні з них:

Як бачимо, вступ до ЄС — це не тільки свобода у виборі місця проживання, роботи і навчання, а й приклад демократії і стабільності, до якого нам варто прагнути.

