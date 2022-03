Україна направила запити Верховному комісарові ООН у справах біженців та Червоному Хресту з вимогою забезпечити «зелений коридор» для допомоги українцям, яких цілодобово обстрілює росія. Російські військові цинічно завдають ракетних ударів по цивільних об’єктах ― лікарнях, житлових будинках та садочках. Зелені коридори допоможуть урятувати з-під обстрілів хоча б дітей, жінок та людей похилого віку.

Росія з 24 лютого веде повномасштабну війну з Україною, і взяла у кільце та проводить артилерійські обстріли деяких українських міст. Щоб урятувати населення, Україна здійснює гуманітарні заходи та евакуацію. За правилами ведення війни держава може запросити «зелені коридори» для перевезення гуманітарної допомоги або вивезення людей.

«Зелені коридори» критично необхідні для доставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, гуманітарної допомоги, продовольства, евакуації цивільного населення, постраждалих та поранених, дітей та людей похилого віку, безперешкодного проїзду спеціалізованого та вантажного транспорту, що забезпечує доставку товарів та перевезення людей до закладів охорони здоров’я, які лікують постраждалих та поранених від бомбардування.

«Зелений коридор» ― це гарантія безпеки, демілітаризованої дороги/зони, які будуть використовуватися для доставки гуманітарної допомоги (їжа, вода, ліки, товари першої необхідності) у місце кризи та вивезення звідти цивільних.

Україна наразі вимагає від росії заради життя і здоров’я людей забезпечити можливість:

Днями на переговорах ішлося про «Зелений коридор» за напрямком: Маріуполь — Микільське — Розівка ​​— Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Росія нічого не гарантує. Замість зеленого коридору російські військові продовжують обстріли.

