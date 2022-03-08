Украина направила запросы Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Красному Кресту с требованием обеспечить «зеленый коридор» для помощи украинцам, которых круглосуточно обстреливает россия. Российские военные цинично наносят ракетные удары по гражданским объектам ― больницам, домам и детским садам. Зеленые коридоры помогут спасти из-под обстрелов хотя бы детей, женщин и пожилых людей.

Россия с 24 февраля ведет полномасштабную войну с Украиной, взяла в кольцо и проводит артиллерийские обстрелы некоторых украинских городов. Чтобы спасти население, Украина проводит гуманитарные мероприятия и эвакуацию. По правилам ведения войны государство может запросить «зеленые коридоры» для перевозки гуманитарной помощи или вывоза людей.

«Зеленые коридоры» критически необходимы для доставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, гуманитарной помощи, продовольствия, эвакуации гражданского населения, пострадавших и раненых, детей и пожилых людей, беспрепятственного проезда специализированного и грузового транспорта, что обеспечивает доставку товаров и перевозку людей в учреждения здравоохранения, где лечат пострадавших и раненых от бомбардировки.

«Зеленый коридор» ― это гарантия безопасности, демилитаризованной дороги/зоны, которые будут использоваться для доставки гуманитарной помощи (еда, вода, лекарства, товары первой необходимости) в место кризиса и вывоза оттуда гражданских.

Украина требует от россии ради жизни и здоровья людей обеспечить возможность:

немедленной поставка медикаментов, медицинского оборудования, питьевой воды, пищевых продуктов, теплых вещей и принадлежностей для обогрева;

эвакуации гражданского населения, в первую очередь детей;

Доступа медицинских и социальных работников для оказания помощи всем нуждающимся, в частности наиболее уязвимым слоям населения (детям, больным и раненым, лицам с инвалидностью) и одиноко проживающим гражданам.

На днях на переговорах речь шла о «зеленом коридоре» по направлению: Мариуполь ― Никольское ― Розовка ― Пологи ― Орехов ― Запорожье.

Россия ничего не гарантирует. Вместо зеленого коридора российские военные продолжают обстрелы.

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