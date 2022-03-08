В свете российской агрессии Европейский Союз ускорил процедуру принятия Украины в объединение. Но что же даст Украине вступление в ЕС? И как изменится жизнь обычных украинцев? Узнайте далее.

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Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Это, без сомнений, огромный шаг для всей нашей страны, ведь, став участником ЕС, Украина получит целый ряд преимуществ. Вот основные из них:

экономическое развитие благодаря единому рынку, который позволяет людям, товарам, услугам и капиталу свободно перемещаться по большей части континента;

свобода выбора места жительства, учебы или работы в любой точке ЕС для всех европейцев;

поддержка и помощь в развитии стран-участниц;

мир и стабильность;

защита прав человека, а также продвижение демократии и основных свобод.

Как видим, вступление в ЕС — это не только свобода в выборе места жительства, работы и учебы, но и пример демократии и стабильности, к которому нам стоит стремиться.

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