Что даст Украине вступление в ЕС?
В свете российской агрессии Европейский Союз ускорил процедуру принятия Украины в объединение. Но что же даст Украине вступление в ЕС? И как изменится жизнь обычных украинцев? Узнайте далее.
Больше по теме: Что такое зеленый коридор и почему Украина просит о нем
Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Это, без сомнений, огромный шаг для всей нашей страны, ведь, став участником ЕС, Украина получит целый ряд преимуществ. Вот основные из них:
- экономическое развитие благодаря единому рынку, который позволяет людям, товарам, услугам и капиталу свободно перемещаться по большей части континента;
- свобода выбора места жительства, учебы или работы в любой точке ЕС для всех европейцев;
- поддержка и помощь в развитии стран-участниц;
- мир и стабильность;
- защита прав человека, а также продвижение демократии и основных свобод.
Как видим, вступление в ЕС — это не только свобода в выборе места жительства, работы и учебы, но и пример демократии и стабильности, к которому нам стоит стремиться.
Больше по теме: Джамала собрала 67 миллионов евро для Украины во время своего выступления в Германии