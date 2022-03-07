Джамала стала приглашенной звездой национального отбора на Евровидение в Германии. Певица исполнила свой пронизывающий до глубины души хит «1944». Благодаря своему выступлению Джамале удалось собрать 67 миллионов евро для Украины.

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Украинская певица Джамала активно выступает против российской агрессии в Украине и привлекает внимание всего мира к войне в нашей стране. Так, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, певица выступила на национальном отборе на Евровидение в Германии. Все средства, собранные с помощью SMS-голосования, будут переданы нашей стране.

Джамала исполнила свой известный на весь мир хит «1944», который после начала войны обрел для украинцев новое значение. Все выступление певицы зрители стояли. В результате Джамале удалось собрать 67 миллионов евро для Украины.

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