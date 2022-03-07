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Миша Панчишин вступил в ряды теробороны

07.03.2022

Победитель вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканале СТБ Миша Панчишин (Ptashkin) вступил в ряды теробороны. Подробности ― далее в материале.

«Прошла уже неделя в терробороне города. С каждым днем становлюсь сильнее!

Спасибо инструкторам и адекватным командирам за знания и боевую подготовку!

Спасибо волонтерам за вкусную еду и обувь. Мы победим!» ― написал на своей странице в Instagram Миша Панчишин.

 

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Публикация от Ян Пташкін (@yanptashkin)

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