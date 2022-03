Міша Панчишин вступив до лав тероборони

Переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканалі СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) вступив до лав тероборони. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Пройшов вже тиждень в теробороні міста. З кожним днем стаю сильнішим!

Дякую інструкторам і адекватним командирам за знання і бойову підготовку!

Дякую волонтерам за смачну їжу і взуття. Ми переможемо!» ― написав на своїй сторінці в Instagram Міша Панчишин.



Більше на тему: Андрій Макаревич про напад росії на Україну: Припиніть це божевілля негайно

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.