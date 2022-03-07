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Міша Панчишин вступив до лав тероборони

07.03.2022

Переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканалі СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) вступив до лав тероборони. Подробиці ― далі в матеріалі. 

«Пройшов вже тиждень в теробороні міста. З кожним днем стаю сильнішим!

Дякую інструкторам і адекватним командирам за знання і бойову підготовку! 

Дякую волонтерам за смачну їжу і взуття. Ми переможемо!» ―  написав на своїй сторінці в Instagram Міша Панчишин.

 

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Публикация от Ян Пташкін (@yanptashkin)


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