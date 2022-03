Джамала зібрала 67 мільйонів євро для України під час свого виступу в Німеччині

Джамала стала запрошеною зіркою національного відбору на Євробачення в Німеччині. Співачка виконала свій хіт «1944», який пронизує до глибини душі. Завдяки своєму виступу Джамалі вдалося зібрати 67 мільйонів євро для України.

Українська співачка Джамала активно виступає проти російської агресії в Україні і привертає увагу всього світу до війни в нашій країні. Так, щоб підтримати Збройні сили України, співачка виступила на національному відборі на Євробачення в Німеччині. Всі кошти, зібрані за допомогою SMS-голосування, будуть передані нашій країні.

Джамала виконала свій відомий на весь світ хіт «1944», який після початку війни набув для українців нового значення. Весь виступ співачки глядачі стояли. У результаті Джамалі вдалося зібрати 67 мільйонів євро для України.

