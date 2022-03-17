Порушення менструального циклу під час стресу (війни) ― доволі поширена проблема. Нормальний менструальний цикл ― показник фертильного здоров’я жінки, тобто можливості завагітніти. Під час війни репродуктивна функція страждає. У цей період за задумом природи розмноження не є настільки важливим порівняно з іншими інстинктами. Тому затримка менструації вважається нормальним явищем. Скоріше за все, це фізіологічна реакція гормонів і не пов’язано з хворобами.

Якщо є затримка, можна виконати такі кроки:

зробити тест на вагітність, якщо вона ймовірна;

при болях за можливості зробити УЗД;

у випадку, коли затримка сягає місяця, все одно не варто залучати медичне лікування або застосовувати методи викликання менструації.

Організм може по-різному реагувати на стрес, наприклад, кровотечами і довготривалою менструацією.

У таких випадках рекомендуємо:

зробити УЗД, якщо є можливість;

прийняти кровоспинні, препарати траніксамової кіслоти, кальцію (протягом 3―5 днів);

бажано підключити препарати заліза для боротьби з анемією;

можна додати препарати, які покращують стан судинної стінки (венотоніки);

обмежити фізичні навантаження (не носити важке по можливості).

Подібні порушення у жінок можуть виникати навіть на тлі прийому гормональних контрацептивів. Не варто припиняти їх прийом, а якщо пропустили, то одразу відновіть графік. У разі появи рясних кров’янистих виділень можна приймати пігулки навіть двічі на добу з перервою 12 годин.

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