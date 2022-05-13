З початком повномасштабного військового вторгнення росії в Україну кожен з нас страждає від стресу. Він, на жаль, негативно впливає і на жіноче здоров’я. Що ж робити, якщо на тлі стресу загострилися запальні процеси? І як допомогти собі самотужки? Розповідає акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк.

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Наша мікрофлора, яка відповідає за здоров’я кишківника, піхви, шкіри тощо, дуже вразлива. А тому стрес, порушення гігієни, поганий сон, зміна харчування на користь простих вуглеводів можуть призвести до запальних процесів, загострення хронічних інфекцій, дискомфорту з боку піхви та сечовипускання. Наслідком таких порушень є кандидоз, відомий як «молочниця». Навіть без додаткових обстежень та аналізів жінка самостійно може легко встановити діагноз. До симптомів кандидозу належать:

почервоніння слизової зовнішніх статевих органів та піхви;

свербіж, печіння (особливо при сечовипусканні);

рясні сироподібні виділення;

рідше ― болюче сечовипускання.

Жінки, які вже стикалися з такою проблемою, мають певний досвід та алгоритм лікування. При цьому, якщо виявили кандидоз, треба:

обмежити вживання вуглеводів;

дотримуватися правил інтимної гігієни — при підмиванні використовувати настоянки трав (ромашка, календула або навіть заварка чаю чи вода з харчовою содою);

приймати препарати флуконазолу (150, 200 мг одноразово), якщо є в наявності;

застосовувати місцево мазі або свічки з клотримазолом, ністатином.

При загостренні запальних процесів у жіночих органах ситуація ускладнюється. По-перше, необхідно зрозуміти, що саме дає біль унизу живота. Кишківник, нирки, хребет також можуть бути його причиною, але лікування буде зовсім різним.

Про запалення придатків може свідчити постійний ниючий біль унизу живота, який може посилюватися при фізичному навантаженні або зміні положення тіла. Тут необхідно бути максимально обережним. Не варто також виключати імовірність апендициту! Симптомами запалення маткових придатків є:

підвищення температури тіла;

наявність патологічних виділень із піхви, іноді з неприємним запахом;

в окремих випадках ― порушення менструального циклу (кровомазання, кровотечі, затримка).

У таких ситуаціях рекомендується звернутися до лікаря. Якщо такої можливості немає, то, як виняток, можна вдатися до самолікування із застосуванням:

препаратів метронідазолового ряду;

антибіотиків широкої дії (доксицикліновий ряд або азитроміцин);

нестероїдних протизапальних препаратів (можуть бути в пігулках, порошках, ректальних свічках).

Обов’язково перед початком самолікування прочитайте інструкцію! Звертайте увагу на протипоказання і можливі побічні ефекти. Також за перших ознак хвороби не треба панікувати і приймати все одразу! Спочатку варто проконсультуватися з лікарем, хоча б онлайн.

Пам’ятайте, що ці поради підходять тільки для воєнного часу! І якщо у вас зараз є можливість, то краще проконсультуйтеся з лікарем.

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