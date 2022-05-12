Информационный марафон «Єдині новини»
StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина», InterMediaGroup, «Рада» и Общественный вещатель объединились и запустили общий информационный марафон. «Єдині новини» ― круглосуточные оперативные и проверенные новости о войне в Украине.
Сегодня, как никогда, мы должны оставаться вместе и объединяться ради нашей победы.
Ради Украины.
Сегодня СТБ, ICTV и Новый канал раскодировали свои сигналы, чтобы люди со всего мира узнавали правду и видели, что происходит в Украине. В частности, ICTV Ukraine вещает с двух спутников.
Мы сменили сетку вещания и с самого утра транслируем наше информационное вещание по всем каналам группы.
А также мы снимаем с эфира рекламу, чтобы посвятить этот время только оперативному информированию населения.
Если у вас вдруг не работает ТВ ― следите за марафоном онлайн:
https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/
Передайте эту информацию своим друзьям и знакомым ― в том числе и в России.
И, пожалуйста, смотрите и читайте только проверенные источники!
Мы сильны! Украина победит, и эта победа состоит из каждого из нас!
StarLightMedia – вместе со всей страной.