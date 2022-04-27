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Какая еда лучше утоляет голод?

27.04.2022

Чувство сытости от приема пищи ― это тот критерий, на который нужно обращать внимание при составлении своего рациона. Это всегда важно, а сейчас особенно, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Какая еда лучше утоляет голод

Какая еда лучше утоляет голод:

  • Продукты с высоким содержанием белка: мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.
  • Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде растительного масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.
  • Пища, богатая клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание ― во всех зерновых культурах, грибах, орехах, бобовых (фасоли, чечевице, нуте, зеленом горошке), свекле, моркови и других корнеплодах, разных видах капусты.

Хотя в нынешних обстоятельствах организовать правильное питание бывает сложно, а порой и невозможно, но питаться нужно обязательно! Старайтесь учитывать особенности своего организма и делайте более здоровый выбор продуктов. Заботьтесь о своем питании, о себе, своих близких и Украине!

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