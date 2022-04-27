Яка їжа краще вгамовує голод?

Відчуття ситості від прийому їжі ― це той критерій, на який треба звертати увагу під час складання свого раціону. Це завжди важливо, а зараз особливо, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Яка їжа краще втамовує голод:

Та, що містить велику кількість білка: м’ясо, риба, птиця, яйця, бобові.⁣⁣⠀

Жири, що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, масла, сала.⁣⁣⠀

Їжа, багата на клітковину. Що більше у продукті клітковини, то краще він насичує. Високий її вміст ― у всіх зернових культурах, грибах, горіхах, бобових (квасолі, сочевиці, нуті, зеленому горошку), буряку, моркві та інших коренеплодах, різних видах капусти.⁣⁣⠀

Хоча за теперішніх обставин організувати правильне харчування буває складно, а часом і неможливо, але харчуватися потрібно обов’язково! Намагайтеся враховувати особливості свого організму і робіть більш здоровий вибір продуктів. Дбайте про своє харчування, про себе, своїх близьких та Україну!

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