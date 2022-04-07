Как дети разных возрастных категорий реагируют на стресс?

С началом военного нападения россии каждый украинец постоянно находится в условиях стресса, особенно дети. Из-за этого малыши могут плакать, уходить в себя и даже вести себя агрессивно. Как именно дети разных возрастных категорий реагируют на стресс? И как успокоить их? Рассказывается в телеграм-канале Первой леди Украины Елены Зеленской.

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Сейчас очень важно говорить с детьми о войне и уметь их успокоить. Однако дети разного возраста могут по-разному реагировать на стрессовые ситуации, и поэтому подход к ним тоже будет разным. Как же дети реагируют на стресс? И как родителям помочь им его преодолеть? Ниже вы найдете советы в зависимости от возраста вашего ребенка.

Дети 0―3 лет

В этом возрасте дети чувствуют раздражительность, плачут, могут проявлять назойливое или агрессивное поведение, боятся непонятных звуков, криков, резких движений и нуждаются в физической близости родителей. Поэтому им, прежде всего, нужно обеспечить присутствие родителей и их тактильный контакт.

Дети 4―6 лет

Часто чувствуют беспомощность и бессилие, страх разлуки. В своих играх дети могут отражать аспекты ситуации, отказываться признавать ситуацию, уходить в себя и не желать общаться со сверстниками и взрослыми. Они нуждаются прежде всего в безопасности. Поэтому родителям следует успокоить ребенка, заверить, что и он, и сами родители в безопасности.

Дети 7―10 лет

Могут чувствовать вину, несостоятельность, злобу, фантазии, в которых ребенок видит себя «спасателем», зацикливаться на подробностях происходящего. Ребенок боится потерять привычное и боится смерти. Родителям нужно обсуждать с ним события и обеспечить ему безопасность.

Дети 11―13 лет

Чувствуют раздражительность, страх, депрессию, могут вести себя агрессивно и не принимать правила. Они боятся потерять жизнь, близких, дом и т.п. Родителям можно открыто говорить с ними о своих переживаниях и помогать детям налаживать социальные связи.

Дети 14―18 лет

Проявляют опасное поведение, возможны суицидальные мысли и проявления аутоагрессии, реакции, напоминающие реакции взрослых. Боятся потерять себя, свое место, жизнь, близких. Могут радикально воспринимать ситуацию, ведь подросток только становится на ноги, а привычный мир разрушился. С детьми в этом возрасте нужно делиться опытом, разговаривать и помогать снизить эмоциональное напряжение.

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