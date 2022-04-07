Як діти різних вікових категорій реагують на стрес?

З початком воєнного нападу росії кожен українець постійно перебуває в умовах стресу, особливо діти. Через це малеча може плакати, заглиблюватися в себе і навіть поводитися агресивно. Як саме діти різних вікових категорій реагують на стрес? І як заспокоїти їх? Розповідається в телеграм-каналі Першої леді України Олени Зеленської.

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Зараз дуже важливо говорити з дітьми про війну і вміти їх заспокоїти. Проте малеча різного віку може по-різному реагувати на стресові явища, і тому підхід до них теж буде різним. То як саме діти реагують на стрес? І як батькам допомогти їм його подолати? Нижче ви знайдете поради залежно від віку вашої дитини.

Діти 0―3 років

У цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти надокучливу або агресивну поведінку, бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків. Тому їм насамперед потрібно забезпечити присутність батьків і тактильний контакт із ними.

Діти 4―6 років

Часто відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки. У своїх іграх діти можуть відображати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію, заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують насамперед безпеки. Тому батькам треба заспокоїти дитину, запевнити, що і вона, і самі батьки в безпеці.

Діти 7―10 років

Можуть відчувати провину, неспроможність, злість, фантазії, в яких дитина бачить себе «рятувальником», зациклюватись на подробицях події. Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Батькам потрібно обговорювати з нею події і забезпечити їй безпеку.

Діти 11―13 років

Відчувають дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, дім тощо. Батькам можна відкрито говорити з ними про свої переживання і допомагати дітям налагоджувати соціальні зв’язки.

Діти 14―18 років

Проявляють небезпечну поведінку, можливі суїцидальні думки і прояви аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих. Бояться втратити себе, своє місце, життя, близьких. Можуть радикально сприймати ситуацію, адже підліток тільки стає на ноги, а звичний світ зруйнувався. З дітьми в цьому віці треба ділитися досвідом, розмовляти і допомагати знизити емоційне напруження.

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