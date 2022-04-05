Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 5 апреля

Продолжаются сорок первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Больше по теме: Оккупанты разгромили известный развлекательный парк «Добропарк» под Киевом: даже садовые инструменты забрали

Продолжаются мероприятия по перегруппировке войск русской федерации. Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Российские войска, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области, оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой.

В западном военном округе российской федерации, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование вооруженными силами российской федерации пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел россии проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к «выполнению задач» и готова к увольнению с военной службы.

Больше по теме: Хроники войны. Истории выживших из Мариуполя: Мам, а почему в мертвых людях вырезаны квадратики?

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортным самолетам военной техники вооруженных сил российской федерации с территории республики беларусь. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил республики беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы беларуси.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид «документирования».

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм города Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые «контракты» с министерством здравоохранения российской федерации.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по освобождению захваченной территории от российских оккупационных войск.

Больше по теме: Жестокие преступления россиян против гражданского населения Украины

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.