Как справиться со стрессом во время войны: заговоры

Заговоры от свалившихся забот от Жанны Шулаковой

Сейчас время перемен, перелома. Мы все испытываем далеко не положительные эмоции. Победительница 5 сезона «Битвы экстрасенсов» на СТБ Жанна Шулакова рассказала, как справиться со стрессом и тревогой во время войны.

«Крепитесь, мои дорогие. Я тоже, как и многие из вас, нахожусь в Украине. Не по наслышке знаю, что такое страх, боль, гнев. Давайте поговорим о том, как с этим жить и что можно сделать для себя и родных.

Сам по себе гнев ― это вполне нормальная реакция. Но патологией являются затяжные состояния, приступы гнева на незначительные раздражители. Что посылаем вовне, то и возвращается вовнутрь. Почему злоба разрушает самого человека? Наш мир построен по третичному принципу: причина ― следствие ― результат. Все, что происходит, — это следствие. И пока не убрана причина, человек будет сталкиваться вновь и вновь с ситуациями, которые будут активировать именно то, что было заложено изначально. Что поможет справиться с состоянием гнева, раздражительности, злости? Только разум.

Многие из нас жалуются на трудности, думая, что весь мир идет против них. Но на самом деле все зависит от нашего мышления и нашей веры. Жизнь никогда не бывает настроенной против нас. У нее свои законы, и все идет своим чередом.Что если я вам скажу, что вы не одни в своих жизненных трудностях? На самом деле, у вас есть источник силы, о котором вы не подозревали, ну, или только догадывались. Это ваши эмоции и сердце. Закрытое сердце ― это заблокированная сердечная чакра. Это дефицит энергии в области сердца. Когда сердце человека закрыто от реального контакта со своими чувствами и от адекватного взаимодействия с другими людьми, это вызывает очень много различных негативных последствий. Это разрушительно отражается на его здоровье, отношениях с окружающими и мировоззрении».

Если у вас что-то случилось и это продолжается слишком долго, избавиться от свалившейся на вас заботы поможет этот заговор:

Встану повечеру, посмотрю на луну,

Пойду за ворота, унесу заботу.

Ступай, заботушка, погуляй,

А этот порог и дом забывай.

Нет тебе в моем доме хлеба,

Нет тебе в моем доме соли,

Нет для тебя здесь счастливой доли.

Быть моим словам крепкими.

Быть моим делам лепкими.

На ныне, на века, на все времена.

Это взрослый человек все понимает или пытается понять. А ребенку тяжело вдвойне.

Вот несколько заговоров для ваших деток.

Заговор, если ребенок заболел

Если ребенок сильно заболел, чтобы отвести от него болезнь, следует его заговорить.

Заговор читайте на питье и/или воду для умывания, а также на чаи и даже микстуры.

Этот заговор можно применять и для взрослого человека.

Заговор на воду, читать 9 раз, дать выпить больному:

Трава полевая, солома сухая,

Сушил тебя ветер, трепал и мотал.

Всю хворь заберите, с (имя) снимите,

Ребенок мой чтобы вовек не хворал.

Неси эти травы, о ветер, друг бравый,

Чем дальше, тем лучше, скорей!

Дитя дорогое, зачатое мною,

Во веки веков не болей.

Заговор при высокой температуре

При высокой температуре читать на больного 5―7 раз:

Заря-заряница, красная девица, избавь (имя)

от манухи, от знобухи, от летучихи, от желтучки,

от Марии Иродовны, от всех двенадцати девиц-трясовиц. Аминь.

Больше по теме: Интервью Владимира Зеленского российским журналистам: о референдуме, пленных, биолабораториях и отношении к русским в мире

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.