Як справитися зі стресом під час війни: замовляння

Замовляння від турбот від Жанни Шулакової
Нині час змін, перелому. Ми всі відчуваємо далеко не позитивні емоції. Жанна Шулакова розповіла, як справляється зі стресом і тривогою під час війни.
«Кріпіться, мої дорогі. Я теж, як і багато хто з вас, перебуваю в Україні. Не з чуток знаю, що таке страх, біль, гнів. Поговорімо про те, як із цим жити і що можна зробити для себе та рідних.
Сам собою гнів ― це цілком нормальна реакція. Але патологією є затяжні стани, напади гніву на незначні подразники. Що посилаємо назовні, те й повертається всередину. Тому злість руйнує саму людину. Наш світ побудований за троїстим принципом: причина ― наслідок ― результат. Усе, що відбувається, ― це наслідок. І поки не усунуто причину, людина стикатиметься знову і знову з ситуаціями, які активуватимуть саме те, що було закладено спочатку. Що допоможе впоратися зі станом гніву, дратівливості, агресії? Тільки розум.
Багато хто з нас скаржиться на труднощі, думаючи, що весь світ іде проти них. Але насправді все залежить від нашого мислення та нашої віри. Життя ніколи не буває налаштованим проти нас. У нього свої закони, і все йде своєю чергою. Що коли я вам скажу, що ви не самі у своїх життєвих труднощах? Насправді, у вас є джерело сили, про яке ви не підозрювали чи тільки здогадувалися. Це ваші емоції та серце. Закрите серце ― це заблокована серцева чакра. Це дефіцит енергії у серці. Коли серце людини закрите від реального контакту зі своїми почуттями та від адекватної взаємодії з іншими людьми, це викликає дуже багато різних негативних наслідків. Це руйнівно позначається на її здоров’ї, взаєминах з оточенням та світогляді».
Якщо у вас щось трапилося і це триває занадто довго, позбутися турботи, що впала на вас, допоможе це замовляння:
Встану надвечір, подивлюся на місяць,
Піду за ворота, заберу турботу.
Іди, турбото, погуляй,
А цей поріг та будинок забувай.
Немає тобі в моїй хаті хліба,
Немає тобі в моєму домі солі,
Немає тобі тут щасливої долі.
Бути моїм словам міцними.
Бути моїм справам ліпшими.
На сьогодні, на віки, на всі часи.
Це доросла людина все розуміє чи намагається зрозуміти. А дитині вдвічі тяжче.
Ось кілька замовлянь для ваших дітей.
Замовляння, якщо дитина захворіла
Якщо дитина сильно захворіла, щоб відвести від неї хворобу, треба її заговорити.
Замовляння читайте на питво та/або воду для вмивання, а також на чаї та навіть мікстури.
Це замовляння можна застосовувати і для дорослої людини.
Замовляння на воду, читати 9 разів, дати випити хворому:
Трава польова, солома суха,
Сушив тебе вітер, тріпав і мотав.
Всю хворобу заберіть, з (ім’я) зніміть,
Дитина моя щоб повік не хворіла.
Неси ці трави, о вітре, друг бравий,
Що далі, то краще, швидше!
Дитя дороге, зачате мною,
На віки віків не хворій.
Замовляння за високої температури
За високої температури читати на хворого 5―7 разів:
Зоре-зорянице, красна дівице, визволь (ім’я)
від манухи, від знобухи, від летучки, від жовтячки,
від Марії Іродівни, від усіх дванадцяти дівиць-трясовиць. Амінь.
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