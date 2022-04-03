Як справитися зі стресом під час війни: замовляння

Нині час змін, перелому. Ми всі відчуваємо далеко не позитивні емоції. Жанна Шулакова розповіла, як справляється зі стресом і тривогою під час війни.

«Кріпіться, мої дорогі. Я теж, як і багато хто з вас, перебуваю в Україні. Не з чуток знаю, що таке страх, біль, гнів. Поговорімо про те, як із цим жити і що можна зробити для себе та рідних.

Сам собою гнів ― це цілком нормальна реакція. Але патологією є затяжні стани, напади гніву на незначні подразники. Що посилаємо назовні, те й повертається всередину. Тому злість руйнує саму людину. Наш світ побудований за троїстим принципом: причина ― наслідок ― результат. Усе, що відбувається, ― це наслідок. І поки не усунуто причину, людина стикатиметься знову і знову з ситуаціями, які активуватимуть саме те, що було закладено спочатку. Що допоможе впоратися зі станом гніву, дратівливості, агресії? Тільки розум.

Багато хто з нас скаржиться на труднощі, думаючи, що весь світ іде проти них. Але насправді все залежить від нашого мислення та нашої віри. Життя ніколи не буває налаштованим проти нас. У нього свої закони, і все йде своєю чергою. Що коли я вам скажу, що ви не самі у своїх життєвих труднощах? Насправді, у вас є джерело сили, про яке ви не підозрювали чи тільки здогадувалися. Це ваші емоції та серце. Закрите серце ― це заблокована серцева чакра. Це дефіцит енергії у серці. Коли серце людини закрите від реального контакту зі своїми почуттями та від адекватної взаємодії з іншими людьми, це викликає дуже багато різних негативних наслідків. Це руйнівно позначається на її здоров’ї, взаєминах з оточенням та світогляді».

Якщо у вас щось трапилося і це триває занадто довго, позбутися турботи, що впала на вас, допоможе це замовляння:

Встану надвечір, подивлюся на місяць,

Піду за ворота, заберу турботу.

Іди, турбото, погуляй,

А цей поріг та будинок забувай.

Немає тобі в моїй хаті хліба,

Немає тобі в моєму домі солі,

Немає тобі тут щасливої ​​долі.

Бути моїм словам міцними.

Бути моїм справам ліпшими.

На сьогодні, на віки, на всі часи.

Це доросла людина все розуміє чи намагається зрозуміти. А дитині вдвічі тяжче.

Ось кілька замовлянь для ваших дітей.

Замовляння, якщо дитина захворіла

Якщо дитина сильно захворіла, щоб відвести від неї хворобу, треба її заговорити.

Замовляння читайте на питво та/або воду для вмивання, а також на чаї та навіть мікстури.

Це замовляння можна застосовувати і для дорослої людини.

Замовляння на воду, читати 9 разів, дати випити хворому:

Трава польова, солома суха,

Сушив тебе вітер, тріпав і мотав.

Всю хворобу заберіть, з (ім’я) зніміть,

Дитина моя щоб повік не хворіла.

Неси ці трави, о вітре, друг бравий,

Що далі, то краще, швидше!

Дитя дороге, зачате мною,

На віки віків не хворій.

Замовляння за високої температури

За високої температури читати на хворого 5―7 разів:

Зоре-зорянице, красна дівице, визволь (ім’я)

від манухи, від знобухи, від летучки, від жовтячки,

від Марії Іродівни, від усіх дванадцяти дівиць-трясовиць. Амінь.

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