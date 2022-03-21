21 марта в Сумах российские военные варварски обстреляли химический завод «Сумыхимпром». В результате был поврежден резервуар с аммиаком. К счастью, угрозы для населения нет. Однако не лишним будет знать, что же делать при утечке аммиака. Мы собрали для вас правила поведения в зоне заражения, а также оказания первой помощи при отравлении аммиаком.

Фото: Униан

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Правила поведения при утечке аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо прятаться в подвалах, бомбоубежищах или нижних этажах домов, поскольку аммиак легче воздуха;

плотно закройте окна, двери и вентиляцию, завесив их тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса;

в квартире или доме желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию включать нельзя;

защитите органы дыхания противогазом либо ватно-марлевой повязкой, полотенцем или другой хлопчатобумажной тканью, сложенной несколько раз и смоченной 2%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты либо обычной водой.

Если же вы видите, что кто-то пострадал от отравления аммиаком, важно правильно оказать первую домедицинскую помощь!

Первая помощь при отравлении аммиаком:

выведите или вынесите пострадавшего на свежий воздух, при этом транспортировать его нужно в лежачем положении;

дайте пострадавшему подышать увлажненным воздухом (теплыми водяными парами 10%-ного раствора ментола в хлороформе) или наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше с 5%-ним раствором уксусной или лимонной кислоты;

кожу, слизистые и глаза нужно промыть водой или 2%-ным раствором борной кислоты не менее 15 минут;

нос нужно смазать оливковым или вазелиновым маслом;

дайте пострадавшему теплое молоко с пищевой содой;

при поражении кожи нужно промыть ее чистой водой, сделать примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты;

при спазме голосовых щелей нужно согреть участок шеи, сделать теплые ванночки, ингаляцию.

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