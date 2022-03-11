Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии
Химические атаки приводят к поражению окружающей среды и могут стать причиной гибели всего живого. Как уберечь себя в случае химической атаки или аварии на химпредприятии ― читайте прямо сейчас!
Фото-Униан
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии необходимо:
– плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
– заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
– включить телевизор или радио для дальнейших инструкций;
– предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
– выключить бытовые приборы и газ.
При эвакуации
- Возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2―5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего!
- В случае аварий с выбросом хлора ― старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака ― низинами.
- Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.
Первая помощь при отравлении хлором
– Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, поплотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.
– Не разрешайте потерпевшему передвигаться самостоятельно.
– Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа.
– В случае необходимости ― сделать искусственное дыхание способом «рот в рот».
– Основным средством борьбы с хлором является вода.
Первая помощь при отравлении аммиаком
– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
– Транспортировать пострадавшего необходимо в положении лежа.
– Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.
– По возможности, смыть оседлый загрязнитель с тела, сменить одежду.
Первая помощь при отравлении фосгеном
– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
– При необходимости дать кислород, промыть глаза теплой водой.
– За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.
Первая помощь при отравлении фосфином
– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
– Следует смыть с пострадавшего возможное загрязнение и сменить одежду.
– При необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 грамм на килограмм веса пострадавшего.
Первая помощь при отравлении хлоридом водорода
– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
– Следует смывать с пострадавшего возможное загрязнение как минимум в течение трех минут и сменить одежду.
– При необходимости промыть глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут.
– Дать пострадавшему выпить как можно больше воды.
Первая помощь при отравлении оксидами азота
– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
– Следует смывать с пострадавшего возможное загрязнение не менее 15 минут и сменить одежду.
– Промывать глаза пострадавшего не менее 15 минут.
– Дать пострадавшему выпить как можно больше воды.
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