Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии

Химические атаки приводят к поражению окружающей среды и могут стать причиной гибели всего живого. Как уберечь себя в случае химической атаки или аварии на химпредприятии ― читайте прямо сейчас!

Фото-Униан

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии необходимо:

– плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

– заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

– включить телевизор или радио для дальнейших инструкций;

– предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

– выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации

Возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2―5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего! В случае аварий с выбросом хлора ― старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака ― низинами. Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Первая помощь при отравлении хлором

– Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, поплотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.

– Не разрешайте потерпевшему передвигаться самостоятельно.

– Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа.

– В случае необходимости ― сделать искусственное дыхание способом «рот в рот».

– Основным средством борьбы с хлором является вода.

Первая помощь при отравлении аммиаком

– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.

– Транспортировать пострадавшего необходимо в положении лежа.

– Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.

– По возможности, смыть оседлый загрязнитель с тела, сменить одежду.

Первая помощь при отравлении фосгеном

– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.

– При необходимости дать кислород, промыть глаза теплой водой.

– За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.

Первая помощь при отравлении фосфином

– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.

– Следует смыть с пострадавшего возможное загрязнение и сменить одежду.

– При необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 грамм на килограмм веса пострадавшего.

Первая помощь при отравлении хлоридом водорода

– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.

– Следует смывать с пострадавшего возможное загрязнение как минимум в течение трех минут и сменить одежду.

– При необходимости промыть глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут.

– Дать пострадавшему выпить как можно больше воды.

Первая помощь при отравлении оксидами азота

– Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.

– Следует смывать с пострадавшего возможное загрязнение не менее 15 минут и сменить одежду.

– Промывать глаза пострадавшего не менее 15 минут.

– Дать пострадавшему выпить как можно больше воды.

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