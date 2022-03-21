Как избежать переохлаждения в условиях войны

россия 24 февраля начала полномасштабную войну с Украиной. Армия путина вместо украинских военных объектов атакует жилищно-коммунальные сети, культурные достопримечательности, детские сады, роддомы и укрытия. Из-за такой тактики существует вероятность временного отключения отопления, водоснабжения, электроэнергии. Коммунальные службы оперативно все ремонтируют, однако украинцам следует знать, как бороться с переохлаждением. Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.

Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур, а наиболее уязвимой группой ― обезвоженные или физически истощенные люди.

Признаки и симптомы переохлаждения

озноб;

снижение физической активности;

нечеткая речь или бормотание;

медленное, поверхностное дыхание;

слабый пульс;

неуклюжесть или отсутствие координации;

сонливость;

спутанность сознания или потеря памяти;

потеря сознания;

алая/синяя, холодная кожа.

Что делать, если у вас переохлаждение

Если в месте, где вы находитесь, есть сквозняки, перейдите в место, где их нет. Рекомендуется искать укрытия в сухих и теплых местах. В случае, если это невозможно, постарайтесь утеплить конечности, шею и голову.

Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие. Чтобы восстановить кровообращение, проделайте простые упражнения ногами и руками. По возможности выпейте теплый сладкий чай, съешьте богатую белком пищу.

Желательно присесть не на самой земле, а постараться разместить под собой доски, карематы или покрывала.

Чего не стоит делать при переохлаждении

Не пытайтесь согреться слишком быстро. Не согревайте руки и ноги, растирая их.

Не употребляйте алкоголь и табак. Первый способствует усиленной теплоотдаче, а курение табака — сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения.

Как избежать переохлаждения

Следует употреблять много теплой жидкости для предотвращения обезвоживания. Во избежание переохлаждения следует одеваться слоями:

белье (нижнее белье, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Впрочем, в условиях войны это не всегда возможно. Так что если у вас нет возможности утеплиться одеждой, используйте одеяла. Если и их нет, попросите помощи у соседей или находящихся рядом с вами – в крайних случаях вы можете греться друг о друга.

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