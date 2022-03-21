Как избежать переохлаждения в условиях войны
россия 24 февраля начала полномасштабную войну с Украиной. Армия путина вместо украинских военных объектов атакует жилищно-коммунальные сети, культурные достопримечательности, детские сады, роддомы и укрытия. Из-за такой тактики существует вероятность временного отключения отопления, водоснабжения, электроэнергии. Коммунальные службы оперативно все ремонтируют, однако украинцам следует знать, как бороться с переохлаждением. Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.
Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.
Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.
Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур, а наиболее уязвимой группой ― обезвоженные или физически истощенные люди.
Признаки и симптомы переохлаждения
- озноб;
- снижение физической активности;
- нечеткая речь или бормотание;
- медленное, поверхностное дыхание;
- слабый пульс;
- неуклюжесть или отсутствие координации;
- сонливость;
- спутанность сознания или потеря памяти;
- потеря сознания;
- алая/синяя, холодная кожа.
Что делать, если у вас переохлаждение
Если в месте, где вы находитесь, есть сквозняки, перейдите в место, где их нет. Рекомендуется искать укрытия в сухих и теплых местах. В случае, если это невозможно, постарайтесь утеплить конечности, шею и голову.
Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие. Чтобы восстановить кровообращение, проделайте простые упражнения ногами и руками. По возможности выпейте теплый сладкий чай, съешьте богатую белком пищу.
Желательно присесть не на самой земле, а постараться разместить под собой доски, карематы или покрывала.
Чего не стоит делать при переохлаждении
- Не пытайтесь согреться слишком быстро. Не согревайте руки и ноги, растирая их.
- Не употребляйте алкоголь и табак. Первый способствует усиленной теплоотдаче, а курение табака — сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения.
Как избежать переохлаждения
Следует употреблять много теплой жидкости для предотвращения обезвоживания. Во избежание переохлаждения следует одеваться слоями:
- белье (нижнее белье, носки, термобелье);
- средний слой (свитер, кофта и т.п.);
- верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).
Впрочем, в условиях войны это не всегда возможно. Так что если у вас нет возможности утеплиться одеждой, используйте одеяла. Если и их нет, попросите помощи у соседей или находящихся рядом с вами – в крайних случаях вы можете греться друг о друга.