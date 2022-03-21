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Как избежать переохлаждения в условиях войны

21.03.2022

россия 24 февраля начала полномасштабную войну с Украиной. Армия путина вместо украинских военных объектов атакует жилищно-коммунальные сети, культурные достопримечательности, детские сады, роддомы и укрытия. Из-за такой тактики существует вероятность временного отключения отопления, водоснабжения, электроэнергии. Коммунальные службы оперативно все ремонтируют, однако украинцам следует знать, как бороться с переохлаждением. Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.

Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур, а наиболее уязвимой группой ― обезвоженные или физически истощенные люди.

Признаки и симптомы переохлаждения

Як уникнути переохолодження в умовах війни

  • озноб;
  • снижение физической активности;
  • нечеткая речь или бормотание;
  • медленное, поверхностное дыхание;
  • слабый пульс;
  • неуклюжесть или отсутствие координации;
  • сонливость;
  • спутанность сознания или потеря памяти;
  • потеря сознания;
  • алая/синяя, холодная кожа.

Что делать, если у вас переохлаждение

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Если в месте, где вы находитесь, есть сквозняки, перейдите в место, где их нет. Рекомендуется искать укрытия в сухих и теплых местах. В случае, если это невозможно, постарайтесь утеплить конечности, шею и голову.

Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие. Чтобы восстановить кровообращение, проделайте простые упражнения ногами и руками. По возможности выпейте теплый сладкий чай, съешьте богатую белком пищу.

Желательно присесть не на самой земле, а постараться разместить под собой доски, карематы или покрывала.

Чего не стоит делать при переохлаждении

Як уникнути переохолодження в умовах війни

  • Не пытайтесь согреться слишком быстро. Не согревайте руки и ноги, растирая их.
  • Не употребляйте алкоголь и табак. Первый способствует усиленной теплоотдаче, а курение табака — сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения.

Как избежать переохлаждения

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Следует употреблять много теплой жидкости для предотвращения обезвоживания. Во избежание переохлаждения следует одеваться слоями:

  • белье (нижнее белье, носки, термобелье);
  • средний слой (свитер, кофта и т.п.);
  • верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Впрочем, в условиях войны это не всегда возможно. Так что если у вас нет возможности утеплиться одеждой, используйте одеяла. Если и их нет, попросите помощи у соседей или находящихся рядом с вами – в крайних случаях вы можете греться друг о друга.

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