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Як уникнути переохолодження в умовах війни

21.03.2022

росія 24 лютого почала повномасштабну війну з Україною. Армія путіна замість українських військових об’єктів атакує житлово-комунальні мережі, культурні пам’ятки, дитячі садочки, пологові та укриття. Через таку тактику є імовірність тимчасового відключення опалення, водопостачання, електроенергії. Комунальні служби оперативно все ремонтують, проте українцям варто знати, як боротися з переохолодженням. МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії та що робити при переохолодженні.

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Низькі температури та негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик зазнати переохолодження.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.

Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою ― зневоднені чи фізично виснажені люди.

Ознаки та симптоми переохолодження

Як уникнути переохолодження в умовах війни

  • озноб;
  • зниження фізичної активності;
  • нечітке мовлення або бурмотіння;
  • повільне, поверхневе дихання;
  • слабкий пульс;
  • незграбність або погана координація;
  • сонливість;
  • сплутаність свідомості, втрата пам’яті;
  • втрата свідомості;
  • яскраво-червона/синя, холодна шкіра.

Що робити, якщо у вас переохолодження

Як уникнути переохолодження в умовах війни

  • Якщо в місці, де ви перебуваєте, є протяги, перейдіть у місце, де їх немає. Рекомендовано шукати укриття в сухих і теплих місцях. У разі, якщо ж це неможливо, постарайтеся утеплити кінцівки, шию та голову. 
  • Якщо ваші речі намокли, якомога швидше переодягніться в сухі. Щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи ногами і руками. За можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багату на білок їжу. 
  • Бажано присісти не на самій землі, а постаратись розмістити під собою дошки або каримати чи покривала.

Чого не варто робити при переохолодженні

Як уникнути переохолодження в умовах війни

  1. Не намагайтесь зігрітися занадто швидко. Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх. 
  2. Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну — звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.

Як уникнути переохолодження

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню. Для уникнення переохолодження варто одягатися шарами:

  • білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);
  • середній шар (светр, кофта тощо);
  • верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Однак в умовах війни це не завжди можливо. Тож якщо у вас немає можливості утеплитися одягом, використовуйте ковдри. Якщо і їх нема, попросіть допомоги в сусідів або тих, хто перебуває поруч із вами, ― у крайньому разі ви можете грітися одне об одного.

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