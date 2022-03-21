Як уникнути переохолодження в умовах війни

росія 24 лютого почала повномасштабну війну з Україною. Армія путіна замість українських військових об’єктів атакує житлово-комунальні мережі, культурні пам’ятки, дитячі садочки, пологові та укриття. Через таку тактику є імовірність тимчасового відключення опалення, водопостачання, електроенергії. Комунальні служби оперативно все ремонтують, проте українцям варто знати, як боротися з переохолодженням. МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії та що робити при переохолодженні.

Низькі температури та негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик зазнати переохолодження.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.

Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою ― зневоднені чи фізично виснажені люди.

Ознаки та симптоми переохолодження

озноб;

зниження фізичної активності;

нечітке мовлення або бурмотіння;

повільне, поверхневе дихання;

слабкий пульс;

незграбність або погана координація;

сонливість;

сплутаність свідомості, втрата пам’яті;

втрата свідомості;

яскраво-червона/синя, холодна шкіра.

Що робити, якщо у вас переохолодження

Якщо в місці, де ви перебуваєте, є протяги, перейдіть у місце, де їх немає. Рекомендовано шукати укриття в сухих і теплих місцях. У разі, якщо ж це неможливо, постарайтеся утеплити кінцівки, шию та голову.

Якщо ваші речі намокли, якомога швидше переодягніться в сухі. Щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи ногами і руками. За можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багату на білок їжу.

Бажано присісти не на самій землі, а постаратись розмістити під собою дошки або каримати чи покривала.

Чого не варто робити при переохолодженні

Не намагайтесь зігрітися занадто швидко. Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх. Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну — звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.

Як уникнути переохолодження

Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню. Для уникнення переохолодження варто одягатися шарами:

білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Однак в умовах війни це не завжди можливо. Тож якщо у вас немає можливості утеплитися одягом, використовуйте ковдри. Якщо і їх нема, попросіть допомоги в сусідів або тих, хто перебуває поруч із вами, ― у крайньому разі ви можете грітися одне об одного.

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