Як уникнути переохолодження в умовах війни
росія 24 лютого почала повномасштабну війну з Україною. Армія путіна замість українських військових об’єктів атакує житлово-комунальні мережі, культурні пам’ятки, дитячі садочки, пологові та укриття. Через таку тактику є імовірність тимчасового відключення опалення, водопостачання, електроенергії. Комунальні служби оперативно все ремонтують, проте українцям варто знати, як боротися з переохолодженням. МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії та що робити при переохолодженні.
Низькі температури та негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик зазнати переохолодження.
Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.
Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою ― зневоднені чи фізично виснажені люди.
Ознаки та симптоми переохолодження
- озноб;
- зниження фізичної активності;
- нечітке мовлення або бурмотіння;
- повільне, поверхневе дихання;
- слабкий пульс;
- незграбність або погана координація;
- сонливість;
- сплутаність свідомості, втрата пам’яті;
- втрата свідомості;
- яскраво-червона/синя, холодна шкіра.
Що робити, якщо у вас переохолодження
- Якщо в місці, де ви перебуваєте, є протяги, перейдіть у місце, де їх немає. Рекомендовано шукати укриття в сухих і теплих місцях. У разі, якщо ж це неможливо, постарайтеся утеплити кінцівки, шию та голову.
- Якщо ваші речі намокли, якомога швидше переодягніться в сухі. Щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи ногами і руками. За можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багату на білок їжу.
- Бажано присісти не на самій землі, а постаратись розмістити під собою дошки або каримати чи покривала.
Чого не варто робити при переохолодженні
- Не намагайтесь зігрітися занадто швидко. Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.
- Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну — звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.
Як уникнути переохолодження
Варто споживати багато теплої рідини для запобігання зневодненню. Для уникнення переохолодження варто одягатися шарами:
- білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);
- середній шар (светр, кофта тощо);
- верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).
Однак в умовах війни це не завжди можливо. Тож якщо у вас немає можливості утеплитися одягом, використовуйте ковдри. Якщо і їх нема, попросіть допомоги в сусідів або тих, хто перебуває поруч із вами, ― у крайньому разі ви можете грітися одне об одного.