Аварія на «Сумихімпром»: що робити при витоку аміаку
21.03.2022
21 березня в Сумах російські військові варварськи обстріляли хімічний завод «Сумихімпром». Унаслідок цього було пошкоджено резервуар з аміаком. На щастя, небезпеки для населення немає. Однак не зайвим буде знати, що робити в разі витоку аміаку. Ми зібрали для вас правила поведінки в зоні ураження, а також першої допомоги при отруєнні аміаком.
Фото: Уніан
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Правила поведінки при витоку аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно ховатися у підвалах, бомбосховищах або нижніх поверхах будинків, оскільки аміак легший за повітря;
- щільно закрийте вікна, двері та вентиляцію, завісивши їх тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту;
- у квартирі чи будинку бажано пройти у ванну кімнату і ввімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію вмикати не можна;
- захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов’язкою, рушником або іншою бавовняною тканиною, складеною в кілька шарів і змоченою 2%-ним розчином лимонної чи оцтової кислоти або звичайною водою.
Якщо ж ви бачите, що хтось постраждав від отруєння аміаком, важливо правильно надати першу домедичну допомогу!
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, при цьому транспортувати його потрібно в лежачому положенні;
- дайте потерпілому подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-ного розчину ментолу в хлороформі) або надягніть ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, а краще 5%-ним розчином оцтової або лимонної кислоти;
- шкіру, слизові та очі треба промити водою або 2%-ним розчином борної кислоти не менше 15 хвилин;
- ніс потрібно змастити оливковою або вазеліновою олією;
- дайте потерпілому тепле молоко з харчовою содою;
- при ураженні шкіри треба промити її чистою водою, зробити примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної чи соляної кислоти;
- при спазмі голосових щілин потрібно зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію.
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