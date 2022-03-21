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Аварія на «Сумихімпром»: що робити при витоку аміаку

21.03.2022

21 березня в Сумах російські військові варварськи обстріляли хімічний завод «Сумихімпром». Унаслідок цього було пошкоджено резервуар з аміаком. На щастя, небезпеки для населення немає. Однак не зайвим буде знати, що робити в разі витоку аміаку. Ми зібрали для вас правила поведінки в зоні ураження, а також першої допомоги при отруєнні аміаком.

сумыхимпром

Фото: Уніан

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Правила поведінки при витоку аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно ховатися у підвалах, бомбосховищах або нижніх поверхах будинків, оскільки аміак легший за повітря;
  • щільно закрийте вікна, двері та вентиляцію, завісивши їх тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту;
  • у квартирі чи будинку бажано пройти у ванну кімнату і ввімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію вмикати не можна;
  • захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов’язкою, рушником або іншою бавовняною тканиною, складеною в кілька шарів і змоченою 2%-ним розчином лимонної чи оцтової кислоти або звичайною водою.

Якщо ж ви бачите, що хтось постраждав від отруєння аміаком, важливо правильно надати першу домедичну допомогу!

что делать при утечке аммиака

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • виведіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, при цьому транспортувати його потрібно в лежачому положенні;
  • дайте потерпілому подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-ного розчину ментолу в хлороформі) або надягніть ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, а краще 5%-ним розчином оцтової або лимонної кислоти;
  • шкіру, слизові та очі треба промити водою або 2%-ним розчином борної кислоти не менше 15 хвилин;
  • ніс потрібно змастити оливковою або вазеліновою олією;
  • дайте потерпілому тепле молоко з харчовою содою;
  • при ураженні шкіри треба промити її чистою водою, зробити примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної чи соляної кислоти;
  • при спазмі голосових щілин потрібно зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію.

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