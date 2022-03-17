Военная агрессия россии принесла в Украину много разрушений, боли и смертей. Одной из самых горячих точек сейчас является город Мариуполь. Там рашисты разбомбили буквально все. По оценкам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, захватчики уничтожили примерно 80–90% города. Об этом он рассказал в интервью украинскому «Forbes». Подробнее — далее.

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Мариуполь является символом украинской силы и несломленности. Вот уже много дней город находится в осаде российский захватчиков, но не сдается. Рашисты бомбят в Мариуполе жилые дома, школы, больницы, роддомы и прочие сугубо «военные» объекты.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов говорит, что вследствие этого город почти полностью разрушен.

«Я считаю, что 80–90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — говорит Сергей Орлов.

Мариуполь несет, к сожалению, и огромные человеческие потери. По данным на 15 марта, за время оккупации в городе погибло как минимум 2358 ни в чем невиновных людей.

«По состоянию на 13:03 было 2358 человек. Надо понимать, что это тела, находившиеся на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру можно смело умножить на 1,5–2. И хороним их мы, в основном, в братских могилах. Потому что в индивидуальных не получается хоронить», — рассказал заместитель мэра Мариуполя.

Сергей говорит, что городу очень нужна гуманитарная помощь, и городские власти уже много дней пытаются ее туда доставить, но русские просто не пропускают машины. Заместитель мэра уверен, что россияне воюют против никого иного, как народа Украины.

«Понимая, что победы в прямом противостоянии с украинской армией уже не будет, они пытаются принудить через такие страшные жертвы и разрушения к какой-либо сдаче. Путем уничтожения гражданских, инфраструктуры. Вот так выглядит война. Они сражаются не с армией Украины, а с населением», — выразил мнение Сергей Орлов.

К преступлениям россии против человечности можно добавить и вчерашнюю бомбежку городского драматического театра и бассейна, где прятались женщины с детьми. К счастью, бомбоубежище под театром выдержало удар!

Оккупанты непременно ответят за все свои преступления! Слава Украине!

Фото: Mstyslav Chernov

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