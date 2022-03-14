Украинские города до прихода россиян и после их подлых обстрелов

В Украине на 19-й день войны россияне уничтожают целые города подлыми обстрелами из артиллерии и авиации. россия использует запрещенные всеми международными договорами снаряды, а российские артиллеристы целенаправленно стреляют по гражданским людям и жилым домам, больницам, роддомам, санаториям, детским садам и даже храмам. Какие разрушения совершили орки почти за три недели войны в Украине ― мы собрали фото до нашествия орды и сейчас.

Орки из россии почти три недели не в состоянии захватить крупные города Украины и тем более установить свой оккупационный режим. Они теряют технику и гибнут от ударов наших защитников на каждом сантиметре нашей земли. По последним данным разведки Украины, россияне получили приказ сосредоточить обстрелы на гражданском населении и объектах, а также заниматься самообеспечением ― т. е. мародерить.

Хотим напомнить, какой красивой и цветущей была Украина до прихода орды из России и что произошло сейчас из-за них.

Дома в Чернигове до нашествия россиян и после их обстрелов.

Областной кинотеатр в Чернигове (бывший кинотеатр им. Щорса) ― памятник архитектуры, разрушенный прямым попаданием российской ракеты.

Знаменитая гостиница «Украина» в Чернигове. Одно из главных туристических мест города ― до путина и после его «спецоперации».

Харьков находится под неумолкающим огнем россиян. Что произошло с городом ― до прихода рашистов и в результате обстрелов.

Харьковский бизнес-центр «Parallel`50» ― раньше и с приходом «мира» от фашистов из россии.

Знаменитый Салтовский рынок в Харькове ― до путина и после зверских обстрелов.

ТРЦ «Никольский» ― центр шопинга и развлечений для малышей. В мирное время и после того, как россияне принесли нам свой «мир» на ракетах.

Харьковская ОГА ― величественное здание до войны и с приходом русских ванек.

Город Ирпень в Киевской области, где люди не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов гражданских колонн рашистами, ― до и после атак российской артиллерии и авиации.

Мост в Ирпене ― до войны и после, когда русские захватчики нанесли по нему удар во время эвакуации.

Россияне пытались прервать теле- и радиовещание в Киеве и Украине ― такими были телевышка и Бабий Яр до прихода русских фашистов и после их обстрела.

Жилой дом на массиве в Киеве ― до войны и в результате обстрела россиянами.

Захватчики совершают регулярные атаки на гражданские объекты по всей Украине. Винницкий аэропорт до начала войны выглядел именно так, а после регулярных бомбардировок это все, что от него осталось.

Украинцы не сдаются и сопротивляются в каждом населенном пункте. Украинские дипломаты ведут переговоры с рашистами при поддержке США и почти всех стран западного мира и добиваются вывода российской орды из Украины.

США и Евросоюз ввели беспрецедентные санкции против россии и путина ― рф после нападения на Украину может вскоре ожидать дефолт.

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