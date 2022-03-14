Українські міста до приходу росіян та після їх підлих обстрілів

В Україні на 19 день війни росіяни знищують цілі міста підлими обстрілами з артилерії та авіацією. росія використовує заборонені всіма міжнародними договорами снаряди, а російські артилеристи цілеспрямовано стріляють по цивільних людях та житлових будинках, лікарнях, пологових, санаторіях, садочках і навіть храмах. Які руйнування здійснили орки за майже три тижні війни в Україні ― ми зібрали фото до навали орди і зараз.

Орки з росії протягом майже трьох тижнів не в змозі захопити великі міста України й тим більше встановити свій окупаційний режим. Вони втрачають техніку й гинуть від ударів наших захисників на кожному сантиметрі нашої землі. За останніми даними розвідки України, росіяни отримали наказ зосередити обстріли на цивільному населенні та об’єктах, а також займатися самозабезпеченням ― тобто мародерити.

Хочемо нагадати, якою красивою та квітучою була Україна до приходу орди з росії і що сталося через них.

Будинки в Чернігові до навали росіян та після їх обстрілів.

Обласний кінотеатр у Чернігові (колишній кінотеатр ім. Щорса) ― пам’ятка архітектури, зруйнована прямим влучанням російської ракети.

Відомий готель «Україна» в Чернігові. Одне з головних туристичних місць міста ― до путіна та після його «спецоперації».

Харків перебуває під невпинним вогнем росіян. Що сталося з містом ― до приходу рашистів і внаслідок обстрілів.

Харківський бізнес-центр «Parallel`50» ― раніше і з приходом «миру» від росії.

Знаменитий Салтівський ринок у Харкові ― до путіна та після бездушних обстрілів.

ТРЦ «Нікольський» ― центр шопінгу та розваг для малюків. У мирний час та після того, як росіяни принесли нам свій «мир» на ракетах.

Харківська ОДА ― велична будівля до війни і з приходом російських ваньок.

Місто Ірпінь на Київщині, де люди не можуть евакуюватися через постійні обстріли цивільних колон рашистами, ― до і після атак російської артилерії та авіації.

Міст в Ірпені ― до війни та після, коли російські загарбники завдали по ньому удару під час евакуації.

Росіяни намагаються перервати теле- і радіомовлення в Києві та Україні ― такими були телевежа і Бабин Яр до приходу російських фашистів та після їх ракетного обстрілу.

Житловий будинок на масиві в Києві ― до війни та в результаті обстрілу росіянами.

Загарбники здійснюють регулярні атаки на цивільні об’єкти по всій Україні. Вінницький аеропорт до початку війни виглядав саме так, а після регулярних бомбардувань це все, що від нього залишилося.

Українці не здаються і чинять спротив у кожному населеному пункті. Українські дипломати ведуть переговори з рашистами за підтримки США та майже всіх країн західного світу і домагаються виведення російської орди з України.

США та Євросоюз запровадили безпрецедентні санкції проти росії та путіна ― рф після нападу на Україну невдовзі може чекати дефолт.

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