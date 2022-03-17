Військова агресія росії принесла в Україну багато руйнувань, болю і смертей. Однією з найгарячіших точок зараз є місто Маріуполь. Там рашисти розбомбили буквально все. За оцінками заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, загарбники знищили приблизно 80–90% міста. Про це він розповів в інтерв’ю українському «Forbes». Детальніше — далі.

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Маріуполь є символом української сили і незламності. Ось уже багато днів місто перебуває в облозі російський загарбників, але не здається. Рашисти бомблять у Маріуполі житлові будинки, школи, лікарні, пологові будинки та інші суто «військові» об’єкти.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов каже, що внаслідок цього місто майже повністю зруйноване.

«Я вважаю, що 80–90% розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені», — зазначає Сергій Орлов.

Маріуполь зазнає, на жаль, і величезних людських втрат. За даними на 15 березня, за час окупації в місті загинуло щонайменше 2358 ні в чому не винних людей.

«Станом на 13:03 було 2358 осіб. Треба розуміти, що це тіла, які були на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому цю цифру можна сміливо помножити на 1,5–2. І ховаємо їх ми переважно в братських могилах. Тому що в індивідуальних не виходить ховати», — розповів заступник мера Маріуполя.

Сергій каже, що місту дуже потрібна гуманітарна допомога, і міська влада вже багато днів намагається її туди доставити, але росіяни просто не пропускають машини. Заступник мера впевнений, що росіяни воюють проти нікого іншого, як народу України.

«Розуміючи, що перемоги в прямому протистоянні з українською армією вже не буде, вони намагаються примусити через такі страшні жертви і руйнування до будь-якої здачі. Шляхом знищення цивільних, інфраструктури. Ось так виглядає війна. Вони борються не з армією України, а з населенням», — висловив думку Сергій Орлов.

До злочинів росії проти людяності можна додати і вчорашнє бомбардування міського драматичного театру та басейну, де ховалися жінки з дітьми. На щастя, бомбосховище під театром витримало удар!

Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за всі свої злочини! Слава Україні!

Фото: Mstyslav Chernov

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