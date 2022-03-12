Сегодня в Украине идет 17 день военной агрессии россии. За время войны многие украинцы на себе успели ощутить «братскую помощь» приверженцев путина в виде бомбежек и обстрелов мирного населения. Результаты подлой агрессии россиян видно, к сожалению, уже сейчас.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал результаты обстрелов так называемых «объектов военной инфраструктуры» в Украине. В них почему-то вошли жилые дома, школы, спорткомплексы и другие сугубо «военные» объекты.

Вот обстрелянные россиянами жилые кварталы в Бородянке, Киевской области.

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А вот спортивный комплекс в Харькове, который принадлежит Харьковскому национальному университету. Также, по всей видимости, «военный» объект.

Вот обычная харьковская школа, которая также стала жертвой обстрела.

А это Харьковская областная государственная администрация. В результате авиационного удара 1 марта как минимум два человека погибли.

Пострадала от «миротворческой миссии» россиян и столица. Вот разрушенный обстрелом жилой дом в Киеве.

В Ирпене жители также сполна на себе ощутили военную агрессию «братского народа».

А это одно из самых чудовищных преступлений россиян — обстрел самой большой атомной станции в Европе в городе Энергодар 6 марта.

Россия понесет наказание за все свои преступления! Слава Украине!

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