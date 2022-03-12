Сьогодні в Україні йде 17 день військової агресії росії. За час війни багато українців на собі встигли відчути «братську допомогу» прихильників путіна у вигляді бомбардувань та обстрілів мирного населення. Результати підлої агресії росіян видно, на жаль, уже зараз.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував наслідки обстрілу так званих «об’єктів військової інфраструктури» в Україні. До них чомусь увійшли житлові будинки, школи, спорткомплекси та інші суто «військові» об’єкти.

Ось обстріляні росіянами житлові квартали в Бородянці, що на Київщині.

Більше на тему: Українець втратив дружину й дітей, які евакуювалися з Ірпеня, через обстріл окупантами

А ось спортивний комплекс у Харкові, який належить до Харківського національного університету. Також, вочевидь, «військовий» об’єкт.

Ось звичайна харківська школа, яка також стала жертвою обстрілу.

А це Харківська обласна державна адміністрація. Внаслідок авіаційного удару 1 березня як мінімум двоє людей загинули.

Постраждала від «миротворчої місії» росіян і столиця. Ось зруйнований обстрілом житловий будинок у Києві.

В Ірпені жителі також сповна відчули військову агресію «братського народу».

А це один із найжахливіших злочинів росіян — обстріл найбільшої атомної станції в Європі у місті Енергодар 6 березня.

Росія буде покарана за всі свої злочини! Слава Україні!

Більше на тему: Як уберегти дорослу та дитячу психіку під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.