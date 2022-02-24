Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

СТБ, ICTV, Новый канал начали совместный марафон

24.02.2022

Телеканалы медиагруппы StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал) начали совместный марафон «Нападение на Украину» в связи с наступлением России.

Сегодня, как никогда, мы должны оставаться вместе и объединяться ради нашей победы.

Ради Украины.

Сегодня СТБ, ICTV и Новый канал раскодировали свои сигналы, чтобы люди со всего мира узнавали правду и видели, что происходит в Украине. В частности, ICTV Ukraine вещает с двух спутников.

Мы сменили сетку вещания и с самого утра транслируем наше информационное вещание по всем каналам группы.

А также мы снимаем с эфира рекламу, чтобы посвятить этот день только оперативному информированию населения.

Если у вас вдруг не работает ТВ ― следите за марафоном онлайн:

https://youtu.be/1SGGejXZzrY

https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/

Передайте эту информацию своим друзьям и знакомым ― в том числе и в России.

И, пожалуйста, смотрите и читайте только проверенные источники!

Мы сильны! Украина победит, и эта победа состоит из каждого из нас!

StarLightMedia – вместе со всей страной.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить