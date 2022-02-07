День святого Валентина 2022: приметы о любви к празднику от экстрасенсов СТБ
07.02.2022
День Святого Валентина 2022 – самый романтический праздник в году, который окутан большим количеством суеверий и примет. О чем стоит непременно знать каждой девушке? Читайте в материале!
В праздник любви принято признаваться в своих чувствах, делать приятные подарки второй половинке и устраивать романтические свидания. Но если у вас все еще нет любимого человека, не стоит расстраиваться! 14 февраля сбываются приметы…
Больше по теме: День святого Валентина: история праздника
Обычаи и приметы на День святого Валентина 2022 года:
- 14 февраля принято печь печенье в форме сердечек. В некоторые из них положите монетки, еще одну часть – посолите, а третью – оставьте без изменений. Гостям, которым достанутся лакомства «с сюрпризом», повезет больше остальных. Их в этом году ждут приятные неожиданности в любовных делах.
- Издавна считалось, что в этот день птицы находят себе пару. Посмотрев на небо, вы можете узнать, каким будет ваш суженный. Если 14 февраля вы увидите первым ворона, ваш мужчина будет богат и властен. С таким характером непросто ужиться… Если же в небе пролетел снегирь, супруг будет романтичным и добрым. Увидеть щегла – большая удача. Он предсказывает богатство. А вот воробей, наоборот, знаменует бедность, однако мужчина вам достанется заботливый и нежный. И, наконец, сорока подарит вам щедрого и любвеобильного супруга.
- Существует еще одна примета, связанная с птицами. Если утром вы увидели летящую стаю птиц, у вас будет много кавалеров в этом году!
- Если вы вышли из дома и забыли взять что-то важное (ключи, телефон, деньги), не расстраивайтесь! Растерянность принесет вам счастье в этом году, и вы встретите свою любовь.
- Некоторые девушки верят в забавную примету: 14 февраля, увидев на улице первого встречного мужчину любого возраста, нужно спросить его имя. То, как он назовется, укажет на имя вашего будущего избранника.
- Если же вы вышли утром из дома и увидели женщину с коляской, в этом году вас ожидает пополнение в семье.
- Обратите внимание на то, кто первым вам позвонит 14 февраля. Если это мужчина, любовь не за горами! Если же вас поздравит женщина, встреча с любимым человеком отложится еще на год.
- Существует также примета, связанная с животными. Если вы выйдете на улицу и увидите собаку, ваш супруг будет верным и любящим. А вот кот предскажет вам легкомысленного избранника.
- Если вы разбили зеркало в Валентинов день, вас ждет счастливая семейная жизнь.
- Совершать бракосочетания в День святого Валентина – хорошая примета. Союз будет крепким и счастливым.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+