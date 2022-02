День Святого Валентина 2022 – найромантичніше свято року, яке оповите великою кількістю забобонів і прикмет. Про що варто неодмінно знати кожній дівчині? Читайте в матеріалі!

Цього дня заведено зізнаватися у своїх почуттях, робити приємні подарунки другій половинці і влаштовувати романтичні побачення. Але якщо у вас все ще немає коханої людини, не варто засмучуватися! 14 лютого здійснюються прикмети…

Більше на тему: День святого Валентина: історія свята

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.