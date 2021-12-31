Гороскоп на 1 января 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 1 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Кому первый день года принесет новогоднее чудо, а кому — срыв планов? Читайте в гороскопе на 1 января от экстрасенсов СТБ.
Больше по теме: Как привлечь любовь в новом 2022 году: советы Яны Пасынковой
Овен
1 января отличится для Овнов спонтанностью. Позвольте своему разуму отдохнуть и насладитесь этим днем. Сделайте первый шаг на пути к личному счастью. Ведь в Новый год все мечты имеют свойство осуществляться.
Телец
В первый день 2022 года все может пойти не по плану Тельцов. Неожиданные события и признания перевернут все с ног на голову. Но не стоит отчаиваться. Смотрите на это с позитивом.
Близнецы
Подходящий день для начала новой главы вашей жизни. Любые начинания будут удачными. Отпустите прошлое и с уверенностью смотрите в будущее.
Рак
Безмятежность и веселый нрав Раков помогут им в субботу улучшить отношения с близкими и завязать новые контакты. Впереди вас ждет многообещающее время в рабочих делах.
Лев
В первый день года Львы смогут навести порядок не только в доме, но и в себе. Благодаря этому увеличится ваш уровень энергии и чувство собственного достоинства.
Дева
Посвятите 1 января отдыху. Проведите день в кругу родных и близких. Это поможет зарядиться положительной энергией на будущий год и сделает вас счастливее.
Весы
Весы, не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. Новый год принесет вам положительные перемены, и теперь вам просто необходимо пользоваться всеми возникающими возможностями.
Скорпион
1 января Скорпионов ждет яркий и насыщенный день. Ваши мечты потихоньку начнут сбываться. Смотрите на мир с позитивом, ведь звезды на вашей стороне.
Стрелец
Подходящий день для составления планов на 2022 год. Уделите время мечтам и саморефлексии. Но не забудьте и о самых близких. Ведь 1 января — это прекрасный повод для встречи с родными.
Козерог
В субботу никто не сможет злиться на вас, даже если вы будете слишком прямолинейными. В этот день мысли будут ясны, а энергия высока. Направьте ее в нужное русло.
Водолей
1 января Водолеев настигнет новогоднее чудо. Вы получите хорошую новость либо неожиданный сюрприз. В вашей жизни начинается белая полоса. Приготовьтесь к положительным изменениям!
Рыбы
Первый день 2022 года Рыбам стоит посвятить улучшению семейных и дружеских отношений. Ведь когда, как не в Новый год, становится счастливее?
Больше по теме: Гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года