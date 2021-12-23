Привлечь в свою жизнь любовь мечтает чуть ли не каждый. Кто-то занимается активным поиском, а кто-то живет с мыслью о том, что «любовь нечаянно нагрянет»… Как бы там ни было, а в современном мире этого чувства можно ждать годами! О том, как привлечь любовь в новом 2022 году, рассказала победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» таролог Яна Пасынкова.

«В 2022 году любовь придёт исключительно к достойным и преданным, а привлекать ее иными способами – бесполезно! Хозяин года, Тигр, на дух не переносит обман и ложь. Следующий год станет показательным для всех, кто находится в отношениях», – поделилась Яна Пасынкова.

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Как привлечь любовь в новом 2022 году

В новом году избегайте лжи и лукавства, чтобы привлечь любовь или сохранить ее.

Если в вашей паре новый год начинается с ссоры – это плохой знак, старайтесь этого не допустить.

Те, кто в будущем году встретит человека, с которым наладится полное взаимопонимание, станут обладателями самого лучшего партнера на всю жизнь. А те пары, которые уже вместе, должны почувствовать укрепление отношений, что является прекрасным знаком, который говорит о том, что вы будете вместе долго и счастливо.

Будьте честны, искренни и любите. Только в этом случае хозяин года, Тигр, защитит существующие отношения или преподнесет новые, самые лучшие!

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