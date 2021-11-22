Со сменой сезона каждая модница хочет пополнить свой гардероб новинками. Да не простыми, а самыми актуальными. Но какие принты в тренде этой осенью? На что стоит обратить внимание, а от чего отказаться? Читайте в нашем материале перечень самых модных принтов сезона осень 2021.

Больше по теме: Маникюр на длинные ногти на осень 2021: тренды

Тартан

В сезоне осень 2021 особой популярности набирает модный принт тартан, а также всевозможные его разновидности. Так что смело экспериментируйте. Особенно это актуально осенью, ведь издревле такой принт ассоциируется у нас с теплом, уютом, чашкой горячего какао и камином.

«Гусиная лапка»

Не теряет актуальности и всем известный принт «гусиная лапка». Этот рисунок прочно вписался в летопись моды. Вот только если вам кажется, что классический вариант может вас слегка старить, воспользуйтесь его «модернизированными» вариантами.

Больше по теме: Мода 2021: какие пижамы стоит купить

Цветы

Несмотря на то, что лето скоро отдаст бразды правления осени, цветочный принт не собирается покидать мировые подиумы. Дизайнеры предлагают на выбор нежные мелкие цветочки и яркие крупные цветы, винтаж и замысловатые цветочные узоры на жаккарде и парче. К слову, струящиеся ткани в осеннем сезоне также присутствуют, так что смело комбинируйте такие платья с сапогами. Выглядит это очень стильно. Не сомневайтесь.

Больше по теме: Мода 2021: тренды сезона осень

Анималистика

Анималистический принт также прочно засел на модных подиумах. Вот только в сезоне осень 2021 на пике популярности принты диких животных. Не леопардом единым, как говорится. Однако стоит помнить, что данный принт является опасным, ведь, если переборщить, урон своему образу можно нанести непоправимый.

Типографические принты

Мода — отличный способ высказать свою социальную или любую другую позицию. И в сезоне осень 2021 у всех желающих будет прекрасная возможность воспользоваться таким правом. Слоганы, логотипы, названия брендов-производителей… Правда, не все удастся прочитать с первого раза: некоторые дизайнеры предлагают модели, на которых надписи похожи на анаграммы.

Больше по теме: Мода 2021: какую домашнюю одежду выбрать в этом году

Полосатый рейс

Ну и какой же сезон без полоски. Правда, осенью 2021 года этот принт претерпел некоторые изменения. На пике популярности вертикальные полоски разнообразных цветов и форм.

Больше по теме: Уход за кожей после лета: главные правила

Абстрактные принты

Абстракция — это способ выразить свои чувства. Сочетание цветов и фигур просто завораживает. Создается впечатление, будто бы это и не цвета вовсе, нанесенные в произвольном порядке, а чувства. В осенних коллекциях дизайнеры вдохновлялись полотнами художников-абстракционистов, потому что коллекции просто пестрят такими принтами.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.