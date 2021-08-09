Уход за кожей после лета: главные правила

Лето уже совсем скоро закончится. А в разные времена года уход за кожей должен отличаться. Осенью нужно больше сделать упор на увлажнение и питание. Как правильно ухаживать за кожей после лета – читайте в материале.

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Солнцезащитные кремы осенью

Больше не нужно кремов с сильной защитой от ультрафиолета и невесомых эмульсий. Но не сразу отказывайтесь от защитной косметики с spf-фильтрами. Желательно оставить дневной крем с уровнем фактора 10–15, так как отрицательное воздействие на кожу ультрафиолета происходит и осенью, и весной, и зимой.

К сожалению, лето приносит не только оздоровление, критически оценив свою внешность, вы заметите, что чрезмерное увлечение солнцем дало неприятные последствия. Уставшая от солнца кожа стала сухой, местами шелушащейся. К тому же из-за снижения тонуса она выглядит вялой. У некоторых обилие солнца вызвало появление пигментных пятен, появились новые морщины или стали более заметными уже имеющиеся.

Эти признаки свидетельствуют о том, что кожа пострадала от воздействия ультрафиолетовых лучей (фотостарение) и в ней снизилось содержание воды (дегидратация). Если такие приметы слишком сильного увлечения летними радостями есть и у вас, то, скорее всего, без визита к косметологу не обойтись.

Увлажнение кожи осенью

В осеннее время года нужно восстанавливать кожу, питать, увлажнять. Не забываем тщательно очищать и тонизировать её средствами, специально подобранными для вашего типа кожи.

Далее необходим курс питательных и смягчающих масок из фруктов, ягод и овощей. Такие маски можно наносить в виде сока или кашицы непосредственно на кожу.

Выбирая крем, осенью лучше отдать предпочтение питательным. Они смягчают кожу, уменьшают отдачу воды, препятствуют образованию морщин, стимулируют обмен веществ кожного покрова, способствуют лучшему кровообращению.

Также не забывайте кушать фрукты, овощи и пить не менее 1,5–2 литров воды в день, чтобы кожа оставалась увлажненной не только снаружи, но и изнутри.

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