Догляд за шкірою після літа: головні правила

Літо вже зовсім скоро закінчиться. А в різні пори року догляд за шкірою повинен відрізнятися. Восени потрібно більше звернути увагу на зволоження та живлення. Як правильно доглядати за шкірою після літа – читайте в матеріалі.

Більше не потрібно кремів із сильним захистом від ультрафіолету і невагомих емульсій. Але не відразу відмовляйтеся від захисної косметики з spf-фільтрами. Бажано залишити денний крем з рівнем фактора 10–15, оскільки негативного впливу ультрафіолету шкіра зазнає і восени, і навесні, і взимку.

На жаль, літо приносить не тільки оздоровлення. Критично оцінивши свою зовнішність, ви помітите, що надмірне захоплення сонцем дало неприємні наслідки. Втомлена від сонця шкіра стала сухою, місцями лущиться. До того ж через зниження тонусу вона здається в’ялою. У декого велика кількість сонця спричинила появу пігментних плям, з’явилися нові зморшки або стали більш помітними вже наявні.

Ці ознаки свідчать про те, про шкіра постраждала від дії ультрафіолетових променів (фотостаріння) і в ній знизився вміст води (дегідратація). Якщо такі прикмети занадто сильного захоплення літніми радощами є і у вас, то, швидше за все, без візиту до косметолога не обійтися.

В осінню пору року потрібно відновлювати шкіру, живити, зволожувати. Не забуваємо ретельно очищати і тонізувати її засобами, спеціально дібраними для вашого типу шкіри.

Далі потрібен курс поживних і пом’якшувальних масок із фруктів, ягід та овочів. Такі маски можна наносити у вигляді соку або кашки безпосередньо на шкіру.

Вибираючи крем, восени краще віддати перевагу зволожувальним. Вони пом’якшують шкіру, зменшують віддачу води, перешкоджають утворенню зморщок, стимулюють обмін речовин шкірного покриву, сприяють покращенню кровообігу.

Також не забувайте їсти фрукти, овочі і пити не менше 1,5–2 літрів води в день, щоб шкіра залишалася зволоженою не лише зовні, а й зсередини.

