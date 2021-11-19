Совсем скоро в свои владения вступит осень. На смену жарким дням придет золотая пора. А это значит, что пришло время менять что-то в своем образе. И если на кардинальные перемены вы пока решиться не можете, попробуйте начать с простого ― нейл-арта. А о том, какой же маникюр будет в тренде этой осенью, читайте в нашем материале.

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Модные цвета осеннего маникюра на короткие ногти

Осень ― время подведения итогов и умиротворения. На смену ярким цветам приходят более спокойные тона ― оранжевый, бордовый, изумрудный и коричневый. А если к этим цветам добавить нюд, беж и темно-синие оттенки, то и вовсе можно стать самой модной и стильной.

Матовый маникюр

Осенний маникюр должен немного отличаться от летнего. В первую очередь, своим блеском. А точнее, его отсутствием. Отдайте предпочтение матовым покрытиям. Они добавят маникюру уюта и тепла.

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Маникюр с стиле природных камней

В осеннем сезоне очень популярен маникюр, который выглядит как срез кристалла. Разные оттенки, переливы цвета и красивые прожилки добавят вашему образу неповторимую романтичность и новизну.

Маникюр с фольгой

Этот вид нейл-арта больше подходит для зимы, однако, если правильно подобрать оттенки и не слишком пестрить блеском, то смело можно экспериментировать. Используйте кусочки фольги в качестве украшения на одном-двух ноготках. Причем фольгирование не обязательно должно быть золотым, можно использовать красные, оранжевые и другие спокойные оттенки.

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Осенний маникюр с дизайном

Что касается дизайна на коротких ногтях, то тут разгуляться практически негде. К тому же на пике популярности однотонный маникюр. Хотя, если вам так уж хочется яркости, то маникюр с нарисованными осенними листьями, цветами, гроздьями рябины, каплями дождя и зонтиками отлично впишется в общую картину.

Слоганы

Маникюр ― один из способов выразить свою социальную позицию. Так что смело используйте типографическую тему: буквы, слоганы, логотипы. Нет предела фантазии. Творите, но не вытворяйте.

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