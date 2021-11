Зі зміною сезону кожна модниця хоче поповнити свій гардероб новинками. Та не простими, а найактуальнішими. Але які принти в тренді цієї осені? На що варто звернути увагу, а від чого відмовитися? Читайте в нашому матеріалі перелік наймодніших принтів сезону осінь 2021

У сезоні осінь 2021 особливої популярності набуває модний принт тартан, а також усілякі його різновиди. Тож сміливо експериментуйте. Особливо це актуально восени, адже здавна такий принт асоціюється з теплом, затишком, горнятком гарячого какао і каміном.

Не втрачає актуальності і всім відомий принт «гусяча лапка». Цей малюнок міцно вписався в літопис моди. Ось тільки якщо вам здається, що класичний варіант може вас трохи зістарити, скористайтеся його «модернізованими» варіантами.

Незважаючи на те, що літо скоро віддасть кермо влади осені, квітковий принт не збирається залишати світові подіуми. Дизайнери пропонують на вибір ніжні дрібні квіточки і яскраві великі квіти, вінтаж і вигадливі квіткові візерунки на жакарді й парчі. До слова, легкі тканини в осінньому сезоні також присутні, тож сміливо комбінуйте такі сукні з чобітьми. Вигляд це має дуже стильний. Не сумнівайтеся.

Анімалістичний принт також міцно засів на модних подіумах. Ось тільки в сезоні осінь 2021 на піку популярності принти диких тварин. Не леопардом єдиним, так би мовити. Однак варто пам’ятати, що цей принт небезпечний, адже, якщо переборщити, можна завдати непоправної шкоди своєму образу.

Мода — відмінний спосіб висловити свою соціальну чи будь-яку іншу позицію. І в сезоні осінь 2021 у всіх охочих буде чудова можливість скористатися таким правом. Слогани, логотипи, назви брендів-виробників… Правда, не все вдасться прочитати з першого разу: деякі дизайнери пропонують моделі, на яких написи схожі на анаграми.

Ну і який же сезон без смужки. Щоправда, восени 2021 року цей принт зазнав деяких змін. На піку популярності вертикальні смужки різноманітних кольорів і форм.

Абстракція — це спосіб висловити свої почуття. Поєднання кольорів і фігур просто заворожує. Створюється враження, ніби це і не кольори нанесені в довільному порядку, а почуття. В осінніх колекціях дизайнери надихалися полотнами художників-абстракціоністів, бо колекції просто рясніють такими принтами.

