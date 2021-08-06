Мода 2021: тренди сезону осінь
Тренди нового осіннього сезону спрямовані на те, щоб зберегти тепло всередині вас. Приготуйтеся до затишного одягу плюшевого ведмедика і зі штучного хутра. Однак є одна маленька деталь, про яку варто згадати! Італійська столиця моди Мілан поставила мініспідницю на п’єдестал осіннього сезону 2021 року. Що ж буде модно цієї осені? Як залишатися стильною і при цьому почуватись комфортно? Читайте в нашому матеріалі.
Світові подіуми розриваються новою енергією. Основна увага в осінньому сезоні приділяється подіумній інтерпретації майки, трикотажу і явно повсякденному «сорочковому костюму» замість строгого брючного костюма.
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Вільна мода — це найкраще проєктування майбутнього! Тому представляємо десять найважливіших модних тенденцій осені 2021 року
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