В эту пятницу, 22 октября, сразу после выхода 6 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». В этот раз эксперты вместе с мужчинами обсудят тему тайн в отношениях.

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Темой сегодняшнего выпуска «Как выйти замуж» станут секреты. Что скрыли мужчины от Златы? Какие скелеты прятали в шкафу? Эксклюзивно об этом участники поговорят с экспертами программы ― Андреем Жельветро и Викторией Любаревич-Торховой.

Своим мнением на тему тайн поделятся приглашённые гости ― экс-Холостяк Иракли Макацария и адвокат Катерина Маличенко.

Смотрите «Как выйти замуж» 22 октября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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